Világszerte nagy gond van a folyókkal

Az elemzés elkészítésében 34 kutató vett részt világszerte ismert kutatóintézetektől és szervezetektől – többek között a WWF-től is -, akik munkájuk során 12 millió kilométernyi vízfolyást vizsgáltak meg.

A májusban, a Nature magazinban publikált tudományos elemzés szerint

több mint 60 százalékuk szabad folyását gátak, vízerőművek vagy víztározók akadályozzák.

New paper @nature shows only 37% of #rivers longer than 1000km remain free-flowing over their entire length & only 23% flow uninterrupted to the ocean w/ those mostly in remote regions like the Arctic—@mcgillu @NatCapProject @WWFscience & others https://t.co/AtVCkVLPWH pic.twitter.com/Bwrr251PB1

— Chris Field (@chrfield) May 9, 2019