Dárdai Pál: Németország ellen erre kevesen képesek

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott közel állt a halálcsoportból való továbbjutáshoz, ám 2–2-es döntetlent játszott Németországgal, így búcsúzott az Európa-bajnokságtól. A Münchenben rendezett mérkőzés után többek között Dárdai Pál, Király Gábor, Lőw Zsolt, Lothar Matthäus és Thomas Doll értékelte röviden a kontinenstornán történteket.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

Dárdai Pál, korábbi 61-szeres válogatott, a Hertha BSC volt játékosa, jelenlegi vezetőedzője: – A magyar válogatott talán még annál is többet mutatott Münchenben, amit az előző két meccs alapján reméltünk. A csapat erejét mutatja, hogy az első kapott gólra gyorsan válaszolt, Németország ellen erre kevesen képesek. Mindent összevetve semmi ok a búslakodásra, a csapatszellem kiváló, az elszántság példaértékű, a magyarok imádják a futballt, a Puskás Aréna gyönyörű – Szalai Ádáméknak ott kell folytatniuk az ősszel, ahol most abbahagyták.