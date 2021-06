Kalmár Zsolt: Az egész magyar nemzetnek nagy nap volt

A Nemzeti Sport szakértője, Kalmár Zsolt szerint mentálisan nagyon erős volt a magyar válogatott.

„Óriási volt! A csapat nagyszerű teljesítményt nyújtott minden téren. A portugál meccshez képest többet találkoztunk a labdával, jobban ki tudtuk hozni. Mentálisan nagyon erős a válogatott, ez tegnap ismét bebizonyosodott. Sokan nevettek a találkozó előtt, nem bíztak a csapatban, ám megmutatta az együttes, hogy milyen remek a csapategység. Akik nem bíztak, negatív gondolatokat fogalmaztak meg a csapattal szemben, azoknak most külön bizonyított a társaság. Természetesen nem szabad elmenni szó nélkül a szurkolók mellett sem, ismét óriási hangulatot teremtettek a Puskás Arénában. Itthonról néztem a találkozót, ám a gólnál elfeledkeztem a sérült lábamról, és felugrottam, óriási boldogság öntött el. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam a helyszínen szurkolni, a portugálok ellen kint voltam a stadionban, ám eléggé nehézkes volt mankóval a közlekedés. A tévé előtt úgy éreztem, hiába egyenlítettek a franciák, nem kapunk ki. Ilyen hangulatban, ilyen fantasztikus szurkolótáborral a hátunk mögött tudtam, hogy legalább az egy pont meglesz. A lefújás után videohívásban beszéltem Schäfer Andrással és a többiekkel, mondanom sem kell, micsoda hangulat volt a magyar válogatott öltözőjében… Boldogok voltak a srácok, hogy a világbajnok franciák ellen szereztek egy pontot.”

„A mérkőzésre visszatérve: labdabiztosak és magabiztosak voltunk. Ahogy a meccs előtt is mondtam, ha pontosan passzolunk, akár gólhelyzetekig is eljuthatunk. Ez így is volt. Nem hagytunk területet nekik, mindig közel voltunk hozzájuk, remekül támadtunk le. Védekezésben a szélekre rendre kisegített valamelyik középpályás, így kettő az egyben voltunk, le tudtuk zárni a területeket. Labdavesztés után fent maradtunk, visszatámadtunk, ha a franciák jöttek bedobással a saját térfelükön, ott voltunk végig mellettük. Nem szabad elégedetlennek lenni, ám szerintem meg is nyerhettük volna a meccset. Szerencsétlen gólt kaptunk, ráadásul sok pontrúgást is végezhettünk el a francia tizenhatos közelében. Szombaton a játék minden elemében nagyszerű teljesítményt nyújtottak a srácok, Marco Rossi taktikailag remekül hozta le a meccset. Nemcsak a magyar focinak, hanem az egész magyar nemzetnek is nagy nap volt. Teljes joggal ünnepelték át az éjszakát a szurkolók.”

„Pontosan ugyanezt várom a németek ellen is, benne van az együttesben a nagyszerű eredmény. Münchenben is bátran kell majd játszani, a tegnapi teljesítményre lehet építeni. Remélem, Szalai Ádám jól van, és tudja majd vállalni a játékot, nagy szükség lesz rá. Önbizalommal telve utazhatnak a játékosok Münchenbe, remélem, hasonlóan jó teljesítményt nyújtanak ott is.”

