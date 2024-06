A június 14-én elstartoló futball Európa-bajnokság valamennyi mérkőzését közösen drukkolhatják végig a gyöngyösiek az Aktív Házban, a Sport Cafe rönk teraszánál felállított LED falon, tájékoztatott az Aktív Ház Gyöngyös a közösségi oldalán.

– Egy hónapon keresztül nézhetitek majd nálunk a meccseket és szurkolhattok kedvenc csapataitoknak. Nincs olyan időjárási körülmény, ami miatt le kellene mondani a közös meccsnézés jó hangulatáról. Az sem baj, ha esik az eső, vagy ha kint túl meleg van, a konferenciateremben és a kávézóban is tudtok szurkolni kedvenceiteknek, ahol projektoron és tévén tudjátok követni a mérkőzéseket. A sörcsapot már beüzemeltük, a popcorn gépet is kipróbáltuk, és játékkal is készülünk nektek. Várunk benneteket! – áll az Aktív Ház Gyöngyös Facebook-oldalán.