Egy régi fénykép

A skótok elleni sorsdöntő csata 100. percében egy olyan hős csapott le, akire talán senki sem számított: Sallai Roland előkészítése után Csoboth Kevin vette be a kaput, ezzel 1–0-ra nyert a magyar válogatott az A csoport utolsó fordulójában a németországi Európa-bajnokságon. A történtek után minden játékos az újpesti szélső nyakába borult, köztük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is. A két játékos időtlen idők óta ismeri egymást, már a Főnix kölyökcsapatában is együtt kergették a labdát – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.