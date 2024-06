Pénteken kezdődik az év egyik sporteseménye, de labdarúgó szempontból biztos a legizgalmasabb időszak veszi kezdetét, ugyanis 2024-ben labdarúgó-Európa-bajnokságot rendez Németország június 14-e és július 14-e között. Németország második alkalommal rendezi meg az Eb-t, a címvédő az olasz válogatott.

Indul az Eb, Hevesben több helyen szurkolói zónákban drukkolhatunk

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Ami minket azonban igazán lázba hoz az az, hogy Magyarország is résztvevője a tornának. A magyarok a házigazda németekkel, skótokkal és a svájciakkal alkotja az A-csoportot. A meccsek sorát pénteken este a német-skót találkozó nyitja, a mieink szombat délután lépnek fűre Kölnben 15 órás kezdéssel a svájciak ellen.

A sport, a foci igazán akkor tud igazán jó élmény lenni, amellett, hogy nyer a csapatunk, ha mindezt közösségben élhetjük át. Heves vármegye több településén is így vannak ezzel. Egerben mindjárt három helyen lesz erre lehetőség – a kiskocsmákat, vendéglátó helyeket most nem számoltuk, bizonyára ők is élnek a lehetőséggel, s kihelyeznek egy-egy televíziót –, s ezrek szurkolhatnak együtt.

Van két jól bevált helyszín is, mely most is megtelhet szurkolókkal. Az egyik a Végvári Vitézek tere, ahol június 14-e péntektől, egy hónapon keresztül, július 14-e vasárnapig minden meccset közvetítenek. Óriás ledfal, fröccs terasz, csapolt sör, foodtruck, popcorn, nachos, limonádé, fesztivál hangulat és jó társaság: ezt kínálják a téren.

Az Agria Park hasonló felhívást tett közzé, díszparkjuk szurkolói zónává válik péntektől.

– Gyertek el és szurkoljatok együtt barátaiddal a magyar válogatottnak az Agria Park Szurkolói Zónában június 14 és július 14. között a Díszkertben. Amikkel várunk: óriás LED-fal, fergeteges hangulatú meccsek, sör, cider, fröccs, nachos és hamburger. A finom falatokról a Broadway Monkey gondoskodik. Gyere és próbáld ki magad hazai pályán a Borsodi Ujj foci játékában a csoportkörök magyar mérkőzéseinek napján és legyen tiéd a szurkolói nyeremények egyike. A játékban való részvétel feltételeiért és részletekért keresd a Borsodi hostesseket a helyszínen – írják.