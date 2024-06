Már néhány napja zajlik a labdarúgó Európa-bajnokság. A szurkolók közösségben is több helyen nézik együtt a meccseket, szombaton is így volt ez Egerben, a Végvári Vitézek terén.

Mindennap közvetítik itt a mérkőzéseket, szerdán a magyar-német meccsre is megtelt a tér a hőség ellenére is. A hangulat is forró volt, több százan drukkoltok azért, hogy a csapat kijavítsa a Svájc elleni hibákat.