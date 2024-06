Már sokan behűtötték az italokat, edzik a hangszálaikat, és célba vették a szurkolói zónákat, mert hamarosan megkezdődik a magyar- skót meccs. Sorsdöntő lehet, hiszen, ha nyerünk, akár tovább is juthatunk. Stuttgartban már készülnek a magyar szurkolók, Egerből is érkeztek páran az Eb német helyszíneire. Egy táblával is melegítenek, ezt küldték most azon frissiben. Az áll rajta, Dobó István jobb, s legyőzi remélhetőleg a skót lovagot, William Wallace-t. Legyünk jobbak a skótoknál! - ezt kívánjuk itthon és Németországban.

Németországban is szurkolnak a magyarok a győzelemért

Forrás: Beküldött fotó