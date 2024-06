Szoboszlait dicséri a Liverpool A Liverpool FC honlapján most Szoboszlai a fő sztori: „Szoboszlai Dominik Eb-történelmet írt és gólpasszt is jegyzett, de Magyarország szombat délután 3-1-re kikapott Svájctól” – ez a cikk címe. S azt több liverpooli oldal is közli, hogy a magyar válogatott meccsén Szoboszlai adta a gólpasszt egyetlen találatunkhoz Varga Barnabásnak. A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.