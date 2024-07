Előbb a pesti éjszaka, aztán az olaszországi nyaralás, majd a Plázson Neoton-koncert. Budapest, Amalfi, Siófok. Szoboszlai Dominik a mögöttünk hagyott másfél hétben ezt az útvonalat követte. Allgäu, Frankfurt, Hamburg. Ez lehetett volna a másik opció, ha a magyar válogatott továbbjut az Európa-bajnokságon – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Bántóan visszaesett a színvonal az Eb-n

Kár, hogy Szoboszlai Dominik a nyaralásának különböző stációiról közölt fotókkal, nem pedig labdarúgóként nyújtott teljesítményével kerül be a hírekbe. Az egyenes kieséses szakaszra ugyanis borzalmasan visszaesett az Eb színvonala, ebben a mezőnyben a magyar válogatott is megállná a helyét. Anglia–Szlovákia, Franciaország–Belgium, Portugália–Szlovénia, aztán Portugália és Franciaország immár egymás ellen. Még a Törökország–Ausztria nyolcaddöntő volt a legjobb a kínálatból. A törökök éles meccsen legyőzték az osztrákokat, majd magukat verték meg a hollandokkal szemben. Azok a törökök, akiket márciusban Szoboszlaiék 1-0-ra megvertek a Puskás Arénában, s az az eredmény nem is lepett meg senkit, a törökök olasz szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella is elismerte, Marco Rossi csapata egységesebb, előrébb tart a felkészülésben, mint az övé.