A 37 éves szupersztárral a hét elején bontott szerződést az angol Manchester United a botrányos interjúja után, így el is kezdett költözködni. Az ötmillió fontos bérelt villából elkezdte elhordani a dolgait, többek között a méregdrága autóit, egy Cadillac Escaladeet és egy Bentley-t Ronaldo akkora kamiont rendelt, ami alig fért be a házhoz. A szemtanúk szerint a magánútra egy óra alatt tudott csak befordulni a kocsi, addig feltartotta a forgalmat. Ronaldo párja, Georgina Rodriguez továbbra is Angliában van, így ő vezényli a költözködést - írja az origo.hu.

Nem nagyon fért be a kamion a ház elé

Forrás: The Sun