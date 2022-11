Mint arról portálunkon is beszámoltunk, Portugália egy igen izgalmas mérkőzésen 3–2-re legyőzte Ghánát a világbajnoki-csoportkör első fordulójában. A gólok sorát – a jelenleg éppen furcsa módon klub nélküli – Cristiano Ronaldo nyitotta meg, aki 11-esből vette be az afrikai csapat kapuját. A hatszoros aranylabdás klasszis ezzel történelmet írt, hiszen az első olyan játékos lett, aki öt világbajnokságon is eredményes tudott lenni.