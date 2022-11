A fordulás után Mexikó négy perc alatt szerzett két góllal közel került a továbbjutáshoz, és továbbra is támadásban maradt: több ígéretes helyzetet kidolgozott, de ezeket vagy elpuskázta, vagy al-Ovajsz védett bravúrral. Az utolsó percekben Gerardo Martino együttese egy lesgólig is eljutott, azonban a szaúdiak a hosszabbításban szépítettek, és ezzel a mexikóiakat is elbúcsúztatták.

Szaúd-Arábia - Mexikó 1-2 (0-0)

Luszail, Luszaili Nemzeti Stadion, 84 985 néző, v.: Michael Oliver (angol)

Szaúd-Arábia: Mohamed al-Ovajsz - Hasszan Tambakti, Ali al-Bulaihi (Rijad Sarahili, 37.), Abdudelah al-Amri - Szaud Abdulhamid, Ali al-Hasszan (Abdullah Madu, a szünetben), Mohamed Kanno, Szultan al-Ganam (Hattan Bahebri, 86.) - Firasz al-Buraikan, Szaleh al-Sehri (Abdulrahman Alobud, 62.), Szalem al-Davszari

Mexikó: Guillermo Ochoa - Jorge Sánchez (Kevin Álvarez, 86.), César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo - Orbelín Pineda (Carlos Rodríguez, 77.), Edson Álvarez (Rogelio Funes Mori, 86.), Luis Chávez - Hirving Lozano, Henry Martín (Raúl Jiménez, 77.), Alexis Vega (Uriel Antuna, a szünetben)

Gólszerző: al-Davszari (95.), illetve, Martín (48.), Chávez (52.)

Sárga lap: al-Sehri (28.), al-Hasszan (34.), Tambakti (52.), Madu (81.), al-Amri (91.), Bahebri(97.), illetve Álvarez (16.)

