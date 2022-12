A legjobb helyzetben e tekintetben Svájc van, mivel két ponttal megelőzi Kamerunt és Szerbiát, így az esélyek alapján a szerbek ellen már a döntetlen is továbbjutást eredményezhet számára. Ugyanakkor komoly kérdés, hogy az eddig hibátlan brazilok milyen összeállításban és milyen állapotban lépnek majd pályára az afrikai csapat ellen.

A hírek szerint a dél-amerikai válogatott tagjainak jelentős része betegséggel küzd, a szövetségi kapitány, Tite pedig a brazil Globo televízió információi alapján már korábban közölte a kerettel, hogy több olyan játékos is lesz a gárda kezdőjében pénteken, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott.

A kameruniak Szerbia ellen kétgólos hátrányból mentettek pontot, így bizonyították, hogy nehéz helyzetből is képesek kilábalni. Nem elképzelhetetlen, hogy egy tartalékos brazil csapattal szemben bravúrt tudnak felmutatni.

A csoport másik mérkőzésén vélhetően Szerbia lép fel majd kezdeményezőként, Szergej Milinkovics-Savicséknak ugyanis – Svájccal ellentétben – csak győzelemmel van esélyük továbbjutni.

Svájc nullás gólkülönbséggel áll (1–1), Kamerun mínusz eggyel (3–4), ami azt jelenti, hogy az afrikaiak egygólos győzelemmel továbbjuthatnak svájci döntetlen esetén. Szerbia helyzete a legnehezebb, mert mínusz kettő a gólaránya (3–5), azaz kameruni siker esetén csak akkor juthat a nyolcaddöntőbe, ha legalább egy góllal nagyobb különbséggel nyer, mint riválisa a másik meccsen.

A G csoport 3., utolsó fordulója:

KAMERUN–BRAZÍLIA

Luszail 20.00

A várható kezdőcsapatok

KAMERUN: Devis Epassy – Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Nouhou Tolo – Martin Hongla, André-Franck Zambo Anguissa, Pierre Kunde – Vincent Aboubakar, Eric-Maxim Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi

BRAZÍLIA: Alisson – Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles – Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá – Antony, Gabriel Jesus, Vinícius Jr.

SZERBIA–SVÁJC

Doha (974 Stadion) 20.00

A várható kezdőcsapatok

SZERBIA: Vanja Milinkovics-Savics – Nikola Milenkovics, Milos Veljkovics, Sztrahinja Pavlovics – Andrija Zsivkovics, Sasa Lukics, Nemanja Makszimovics, Filip Kosztics – Dusan Tadics, Alekszandar Mitrovics, Szergej Milinkovics-Savics

SVÁJC: Yann Sommer – Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez – Granit Xhaka, Remo Freuler – Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas – Breel Embolo