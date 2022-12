A H csoport 3., utolsó fordulójában:

KOREAI KÖZTÁRSASÁG–PORTUGÁLIA 2–1 (1–1)

al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 44 097 néző. V.: Facundo Tello (argentin)

KOREA: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von, Kim Jung Kvon (Szon Dzsun Ho, 81.), Kim Csin Szu – Csong Vu Jong – Li Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 66.), Hvang In Bom, Li Kang In (Hvang I Dzso, 81.), Szon Hung Min – Cso Kue Szung (Cso Ju Min, 93.)

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Diogo Dalot, Pepe, António Silva, Joao Cancelo – Rúben Neves (Rafael Leao, 65.) – Ricardo Horta, Matheus Nunes (Joao Palhinha, 65.), Vitinha (William Carvalho, 81.), Joao Mario (Bernardo Silva, 82.) – Cristiano Ronaldo (André Silva, 65.)

GÓL: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (91.), illetve Horta (5.)

SÁRGA LAP: Li Kang In (36.), Hvang Hi Csan (92.)

A GÓLOK TÖRTÉNETE

5. PERC: Dalot húzódott előre a jobb szélen, majd Pepétől kapott indítást. A jobb oldali védő egy csel után a rövidre játszott vissza, ahol két portugál társ érkezett a kapu elé a dél-koreai védőket megelőzve, Horta pedig a kapuba lőtt (0–1).

27. PERC: bal oldali dél-koreai szögletnél a labda két portugál felett szállt át, majd az ötösnél helyezkedő, de kiforduló Cristiano Ronaldo karjáról saját kapuja felé pattant. Ott három ázsiai játékos közül Kim Jung Kvon eszmélt a leggyorsabban, és három lépésről a kapuba lőtt (1–1).

91. PERC: portugál szöglet után a kifejelt labdával Szon Hung Min lódult meg nagy lendülettel a saját térfeléről, majd 50 méteres sprint után remekül ugratta ki az akciót középen kísérő Hvang Hi Csant, aki ziccerben a kapu jobb oldalába lőtt (2–1).

Az erősen tartalékos összeállításban kezdő portugálok – akiknél Cristiano Ronaldo azért hírmondónak ott maradt a csapatban – gyors vezető góljukat követően technikai fölényüket és kreatív csapatjátékukat juttatták érvényre, míg a hátrányba került dél-koreai ellenfél nem zuhant össze, és gyorsaságában bízott. Mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, de amíg Kim Szung Kjunak játékba is kellett avatkoznia, addig Diogo Costának nem akadt komoly védenivalója. Mégis kétszer utóbbi kapujába került a labda, mert a dél-koreai csapat pontrúgások után váratlanul sok veszélyt jelentett. Az első alkalommal les miatt még elmaradt az egyenlítés, amely aztán a félidő közepén már összejött. A szünetig hátralévő idő enyhe portugál mezőnyfölényt hozott, de a dél-koreaiaknak is akadtak jó periódusaik.

A második felvonásban is a portugálok akarata érvényesült, de a tömörülő dél-koreaiakkal szemben nem találtak rést, így hiába járatták a labdát, a kapura nem jelentettek veszélyt. Miként a kontrákból azért gyakran meginduló dél-koreaiak sem, akiktől elmaradt ugyan a nagy hajrá, de a 91. percben – egy portugál szögletet követően – mégis végigvittek egy gyors ellenakciót, melyet ráadásul góllal zártak, így kivívták a továbbjutásukat.

A H csoport végeredménye

1. Portugália 3 2 – 1 6–4 6

2. Koreai Köztársaság 3 1 1 1 4–4 4

3. Uruguay 3 1 1 1 2–2 4

4. Ghána 3 1 – 2 5–7 3