A négyesből Kanada már nem léphet tovább, Horvátország és Belgium mellett még Marokkónak van esélye a 16 közé jutásra, méghozzá kifejezetten jó esélye.

Az előző fordulóban a roppant gyengén játszó belgákat verte az afrikai csapat, amelynek már a Kanada elleni döntetlen is nyolcaddöntőt ér, de még akár egy kétgólos vereséggel is továbbjuthat, amennyiben Horvátország nem kap ki a belgáktól.

A két európai élcsapat mérkőzésének az eddig látottak alapján egyértelműen a horvátok az esélyesei. Luka Modricék ugyanis a felejthető Marokkó elleni 0–0 után Kanadát remek játékkal, hátrányból fordítva kiütötték.

A forma mellett ráadásul a Marokkó elleni mérkőzés után – a sajtó szerint – kirobbant botrány sem a belgák sikerét ígéri. A francia L'Equipe írt arról korábban, hogy a kínos vereséget követően többen kis híján összeverekedtek az öltözőben és Romelu Lukakunak kellett szétválasztania a feleket. Ugyanakkor a játékosok később egyöntetűen tagadták, hogy probléma lenne közöttük, Eden Hazard és Thibaut Courtois is úgy nyilatkozott, hogy semmi olyasmi nem történt, ami a lapban megjelent. Az viszont tény, hogy rendkívüli csapatgyűlést tartottak a játékosoknak, amelyen megbeszélték a helyzetüket és tisztázták az esetleges félreértéseiket egymással.

– Nem verekednék vele, sokkal nagyobb mint én – kommentálta Eden Hazard viccelődve a Jan Vertonghennel történt állítólagos incidensét, majd komolyabban folytatta. – Jó megbeszélést tartottunk. Rengeteg dolog szóba került és most már egyértelműen a győzelemre készülünk Horvátország ellen.

Belgiumnak mindenképpen győznie kell a nyolcaddöntőhöz, döntetlennel csak akkor léphetne tovább, ha a már kiesett Kanada nagy arányú győzelmet arat Marokkó ellen. A horvátok helyzete a legkényelmesebb, mivel néggyel jobb a gólarányuk Belgiumnál és eddig kettővel több gólt szereztek, mint Marokkó.

Az F csoport 3., utolsó fordulójában:

HORVÁTORSZÁG–BELGIUM

al-Rajjan, Ahmad bin Ali Stadion, 16.00

Várható kezdőcsapatok

HORVÁTORSZÁG: Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa – Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic – Andrej Kramaric, Marko Livaja, Ivan Perisic

BELGIUM: Thibaut Courtois – Timothy Castagne, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld – Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco – Kevin De Bruyne, Eden Hazard – Michy Batshuayi

KANADA–MAROKKÓ

Doha, al-Tumama Stadion, 16.00

Várható kezdőcsapatok

KANADA: Dayne St. Clair – Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller – Sam Adekugbe – Tajon Buchanan, Ismael Kone, Stephen Eustaquio, David Hoilett – Alphonso Davies, Jonathan David

MAROKKÓ: Jásszina Bono – Asráf Hakimi, Nájef Aguerd, Nusszáir Mazrauj, Romain Szaissz – Szofjan Amrabát, Azzedin Ounahi, Szelim Amallah – Hakim Zijecs, Szoán Bufál, Juszef En-Neszjiri