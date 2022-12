– A győzelemnek nincs egyetlen és biztos módja. Nálam mindig elsőbbséget élvez, hogy alkalmazkodjak azokhoz a helyzetekhez, amelyekkel szembetalálom magam, és ennek ismeretében a játékosaimból a lehető legjobbat hozzam ki, miként csapatom egészéből is – mondta Deschamps.

A francia szakember kiemelte és méltatta a marokkói csapat szervezett védekezését, „amely ellen eddig egyetlen ellenfél sem talált megoldást”. Az elődöntős rivális Katarban öt meccs alatt egy kapott találatnál jár, ami öngól volt. Hozzátette, hogy a marokkói válogatott támadójátékában is kellő veszély van.

– Lengyelországnak sem volt túl sok helyzete a tornán, amikor viszont mi találkoztunk velük, mégis több lehetőség adódott előttük a gólszerzésre – utalt a 3–1-re megnyert nyolcaddöntőre a szakember. – Marokkó szintén jól tud kontrázni, mindenre fel kell készülnünk.

Deschamps utalt rá, hogy a francia válogatott nem elsősorban a labdabirtoklásra építve érte el sikereit, bár mindig megvan bennük a szándék, hogy náluk legyen a labda és veszélyt teremtsenek. – De ugye mindig van egy ellenfél is – emlékeztetett.

Kiemelte: egyetlen csapat sem szívesen, önszántából mond le a labda birtoklásáról. – Az igazság viszont az, hogy a labda birtoklása önmagában kevés, veszélyt is kell teremteni – mondta.

Deschamps tisztában van azzal, hogy Olaszország (1934, 1938) és Brazília (1958, 1962) után harmadik válogatottként nyerhetnek egymást követően két vb-t, de figyelmeztetett, hogy egyelőre még csak az elődöntőnél tartanak.

Úgy fogalmazott, a címvédésnek nincs titka, csak rengeteg összetevője. Utóbbiak között legfontosabbként a játékosok képességét említette, majd hozzátette, hogy az önmagában persze nem garancia a sikerre. Ahhoz ugyanis társulnia kell a csapatszellemnek, a mentalitásnak, valamint annak, hogy miként reagálnak a nehézségekre, illetve az olyan pillanatokra, amikor a kés az ő torkukon van.

Deschamps kiemelte, hogy külön készülnek a várhatóan ezúttal is szép számú, hangos, lelkes, olykor heves marokkói drukkerekre, ami persze önmagában az ellenfélnek még nem jelent gólt, viszont szerves része a körítésnek. A francia tréner elismerte, hogy együttese az elődöntőig vezető úton „nem csinált mindent tökéletesen”, azt viszont kiemelte, hogy csapata védekezése „szilárd” volt, és a döntő pillanatokban gólszerzési képességét is bizonyította.