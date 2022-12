Az E csoport 3., utolsó fordulójában:

COSTA RICA–NÉMETORSZÁG 2–4 (0–1)

al-Hor, 67 054 néző. V.: Stéphanie Frappart (francia)

COSTA RICA: Keylor Navas – Keysher Fuller (Jewison Bennette, 74.), Oscar Duarte, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Bryan Oviedo (Anthony Contreras, 93.) – Brandon Aguilera (Youstin Salas, a szünetben), Celso Borges, Yeltsin Tejeda (Roan Wilson, 93.), Joel Campbell – Johan Venegas (Ronald Matarrita, 74.)

NÉMETORSZÁG: Manuel Neuer – Joshua Kimmich, Niklas Süle (Matthias Ginter, 93.), Antonio Rüdiger, David Raum (Mario Götze, 67.) – Leon Goretzka (Lukas Klostermann, a szünetben), Ilkay Gündogan (Niclas Füllkrug, 55.) – Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry – Thomas Müller (Kai Havertz, 66.)

GÓL: Tejeda (58.), Borges (70.), illetve Gnabry (10.), Havertz (73., 84.), Füllkrug (89.)

SÁRGA LAP: Duarte (77.)

A GÓLOK TÖRTÉNETE

10. PERC: Musiala ugratta ki a bal oldalon érkező Raumot, akinek tökéletes beadását Gnabry hat méterről a kapu bal oldalába fejelte (0–1).

58. PERC: Fuller jobb oldali beadását a középen érkező Campbell csukafejessel próbálta meg a hálóba juttatni, Neuer védte a közeli próbálkozást, de a kipattanót Tejeda már bepofozta (1–1).

70. PERC: Beívelt szabadrúgás után hatalmas kavarodás alakult ki a német kapu előterében, végül Borges a lecsorgó labdát Neuer lába alatt a hálóba rúgta (2–1).

73. PERC: Több játékoson is irányt változtatott a labda, mielőtt Havertz elé került, végül a Chelsea támadója ziccerben találta magát, és magabiztosan a hálóba lőtt (2–2).

84. PERC: Gnabry tökéletesen kanyarított be az ötösre, ott Havertz érkezett, és senkitől sem zavartatva a kapuba passzolt (2–3).

89. PERC: Kimmich ívelte be a védők mögé a labdát, Sané finoman tálalt Füllkrug elé, aki közelről a kapuba lőtt (2–4).

A találkozó több szempontból is történelmi volt, hiszen első alkalommal dirigált női játékvezetői hármas, valamint Manuel Neuer, a németek kapusa a 19. vb-meccsén lépett pályára, ezzel a hálóőrök között az örökrangsor élére ugrott.

A németek szinte végig egykapuzták az első félidőt, de igazán csak egy akciót tudtak hibátlanul végigvinni a tíz emberrel védekező rivális ellen, ezt pedig Serge Gnabry révén gólra is váltották.

Costa Rica a félidő utolsó pillanataiban kis híján egyenlített: Niklas Süle és Antonio Rüdiger közösen hozták helyzetbe Keysher Fullert, aki azonban elrontotta a ziccert.

A fordulást követően néhány perc után az addig csendesebb szurkolók felhördültek, no nem a pályán történtek miatt, hanem mert kiderült, Japán a másik mérkőzésen fordított a spanyolok ellen. Mindez azt jelentette, hogy a németeknek minél több gólt kellene szerezniük – és bízniuk a spanyolokban –, míg Costa Rica előtt felcsillant a továbbjutás reménye egy esetleges győzelemmel.

A németek természetesen nagy erőkkel kezdtek rohamozni, de Costa Rica egy remek támadás végén egyenlített, nagyon nehéz helyzetbe sodorva ezzel ellenfelét.

A németek mindent egy lapra téve kezdtek el rohamozni, Jamal Musiala öt percen belül kétszer is kapufát lőtt. Ezt követően Costa Rica egy pontrúgás után előnybe került, de nem örülhettek sokáig annak, hogy továbbjutásra állnak, Kai Havertz ugyanis gyorsan egyenlített. Újabb néhány perc elteltével Niclas Füllkrug ziccerét Keylor Navas a torna talán legnagyobb védésével hárította. A németek ugyanakkor a hajrában teljesítették az elvártakat, Havertz és Füllkrug góljaival 4–2-re nyertek, de nem ünnepelhettek, mert a másik meccsen elmaradt a spanyol egyenlítés.

Az E csoport végeredménye

1. Japán 3 2 – 1 4–3 6

2. Spanyolország 3 1 1 1 9–3 4

3. Németország 3 1 1 1 6–5 4

4. Costa Rica 3 1 – 2 3–11 3