Összegyűjtöttük az eddigi futball-világbajnokságok hivatalos dalait. A legtöbb évben ez egy nóta volt, de akadtak, akik nem hogy kettővel nem érték be de hárommal is alig. Te melyikre emlékszel? Elképesztő időutazás, zenei és divatirányzatokon, focitörténelmen át. Hangerőt feltekerni! És ne feledd:

2022 - Jung Kook: Dreamers

2018 - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi: Live It Up

2014 - Pitbull & Jennifer Lopez & Claudia Leitte: We Are One

2010 - Shakira: Waka Waka

2010 - R. Kelly, Soweto Spiritual Singers: Sign Of A Victory

2006 - Herbert Grönemeyer - Zeit, dass sich was dreht

2006 - Il Divo, Toni Braxton: The Time Of Our Lives

2002 - Anastacia - Boom

2002 - Vangelis: Anthem

1998 - Ricky Martin: La Copa de la Vida

1998 - Jean Michel Jarre, Tetsuya "TK" Komuro - Together Now

1998 - Youssou N'Dour & Axel Red: La cours des grandes

1994 - Daryl Hall, Sounds of Blackness: Gloryland

1994 - Queen - We Are The Champions

1990 - Edoardo Bennato, Gianna Nannini, Giorgio Moroder Project - To Be Number One

1986 - Juan Carlos Abara - El Mundo Unido Por Un Balon

1986 - Stephanie Lawrence - A special kind of hero

1982 - Placido Domingo El mundial

1978 - El Mundial (zenei téma szerzője: Ennio Moricone)

1974 - Maryla Rodowicz: Futbol

1970 - Los Hermanos Zavala: Fútbol México 70

1966 - Lonnie Donegan: World Cup Willie

1962 - The Ramblers: El Rock del Mundial