A legjobb helyzetben a négyest négy ponttal vezető spanyolok vannak, akiknek már egy döntetlen is elég a japánok ellen, sőt, egy vereség is belefér abban az esetben, ha a németek nem hozzák be rajtuk gólkülönbségüket, amely jelenleg nyolc találattal jobb.

A spanyolok történetük során hatszor találkoztak ázsiai csapattal a világbajnokságokon, ezeken veretlenek, négy győzelem és két döntetlen a mérlegük, igaz, a 2002-es világbajnokság negyeddöntőjében a társházigazda dél-koreaiakkal szemben végül 11-esekkel búcsúztak.

A japánok egy győzelemmel biztosan ott lennének a 16 között, döntetlen esetén pedig abban kellene bízniuk, hogy a Costa Rica–Németország találkozó is pontosztozkodással végződik.

A spanyoloknál a középpályán várható elsősorban változás, ugyanis Gavi kisebb sérüléssel bajlódik, a kapitány Sergio Busquets pedig sárga lapjai miatt veszélyeztetett, így várhatóan nem kockáztatja a pályára küldését Luis Enrique szövetségi kapitány.

A csoport másik mérkőzésén a németek számára egyszerű a recept, ugyanis csak győzelemmel juthatnak tovább, ellenkező esetben már csomagolhatnak is, akárcsak négy évvel ezelőtt a csoportkört követően, ami a válogatott történetének eddigi egyetlen búcsúja az első szakasz után. A németeknek ugyanakkor arra is törekedniük kell, hogy a lehető legtöbb gólt szerezzék, ugyanis ha Japán döntetlent ér el Spanyolországgal szemben, akkor a gólkülönbség rangsorol majd.

A németeknek már sikerült több góllal nyerni Costa Rica ellen, a 2006-os világbajnokság nyitómérkőzésén, Münchenben 4–2-re győztek a házigazdák.

Costa Rica számára a győzelem biztosan nyolcaddöntős szereplést érne, de egy döntetlennel is tovább lépnének abban az esetben, ha Spanyolország legyőzi Japánt.

– Nem adjuk majd könnyen magunkat, és úgy fogunk küzdeni, mint egy bika, hogy örömet és boldogságot szerezzünk a hazánknak. Meglepetést akarunk okozni, és ha sikerül bejutnunk a nyolcaddöntőbe, az legalább akkora szenzáció lenne, mint 2014-ben, amikor legyőztük Olaszországot és döntetlent játszottunk Angliával – mondta Keylor Navas, a Paris Saint-Germain Costa Rica-i kapusa.

Ez a találkozó több szempontból is sporttörténeti lesz. Egyrészt a világbajnokságon első alkalommal dirigál majd női játékvezetői hármas, a bíró a francia Stéphanie Frappart, asszisztensei pedig a brazil Neuza Back és a mexikói Karen Diaz lesznek. Másrészt a németek kapusa, Manuel Neuer pályafutása 19. vb-mérkőzésére készül, ezzel pedig rekordot dönt a hálóőrök között. Eddig honfitársával, Sepp Maierrel és a brazil Cláudio Taffarellel közösen állt az élen ebben a rangsorban, egyformán 18 vb-meccsel. A Bayern München játékosa reméli, hogy a csúcsdöntése nem egy kínos búcsúhoz kötődik majd, mint Maier esetében, aki 1978-ban, Cordobában az osztrákoktól elszenvedett 3–2-es vereség során védte utoljára vb-n a német kaput.

Az E csoport 3., utolsó fordulójában:

JAPÁN–SPANYOLORSZÁG

al-Rajjan, Halifa Stadion, 20.00

A várható kezdőcsapatok

JAPÁN: Gonda Suicsi – Jamane Miki, Itakura Ku, Josida Maja, Nagatomo Juto – Tanaka Ao, Morita Hidemasza – Doan Ricu, Kamada Dajcsi, Kubo Takefusa – Maeda Dajzen

SPANYOLORSZÁG: Unai Simon – Dani Carvajal, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba - Koke, Rodri, Pedri - Ferran Torres, Álvaro Morata, Dani Olmo

COSTA RICA–NÉMETORSZÁG

al-Hor, 20.00

A várható kezdőcsapatok

COSTA RICA: Keylor Navas – Keysher Fuller, Oscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Watson, Bryan Oviedo – Gerson Torres, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Joel Campbell – Anthony Contreras

NÉMETORSZÁG: Manuel Neuer – Luka Klostermann, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum – Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan – Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sané – Niclas Füllkrug