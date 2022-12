Ahogy egy nagy labdarúgótorna kezdetét veszi, úgy a sportoldalakon elszaporodnak a kommentek, ahol a magyar nyelvtanból nem teljesen képzett szurkolók kérdőre vonják a cikk íróját, hogy miért írják helyesen a játékosok neveit - írja a kemma.hu. Gyakori példa Mohamed Szalah (aki ezen a vb-n nem lesz ott), Hakim Zijes, vagy a teniszezőknél Sztefanosz Cicipasz. Való igaz, hogy a közvetítésekben, a játékosok mezein az angol nyelvtan szerint írják a sportolók neveit (Salah, Ziyech, Tsitsipas), ám a magyar nyelv nem az angol fordításból táplálkozik, hanem az eredetiből. Ezek alapján azon országok neveit fonetikusan kell magyarosítani, ahol nem latin betűs az írásmód.

Ez igaz az arab országokra, Görögországra, Oroszországra is. Európán belül is több ábécé létezik olykor szomszédos országok közt is van különbség. A legjobb példa erre Szerbia és Horvátország. Előbbi hivatalosan cirill betűs, utóbbi latin, így a szerbek klasszisát helyesen Szergej Milinkovics-Szavicsnak írjuk, míg a horvátok aranylabdása marad Luka Modric. Tehát a latin betűket használó országok nevei maradnak a helyi írásmód szerint, a cirill, görög, grúz, örmény, arab és az összes keleti (kínai, koreai, japán) ábécét használó országok neveit pedig fonetikusan írjuk helyesen.