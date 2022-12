A favoritnak tartott dél-amerikai együttes 11-esekkel maradt alul az előző vb-n ezüstérmes horvátokkal szemben, noha a hosszabbításban - Neymar találatával, amely a 77. volt a nemzeti csapatban - vezetést szerzett.

"Láttalak felnőni, minden nap szurkoltam neked, s végre gratulálhatok a brazil színekben elért góljaid számához" - írta a kórházban kezelt 82 éves Pelé az Instagramon. "Mindketten tudjuk, hogy ez több mint egy egyszerű szám. Sportolóként az a legnagyobb feladatunk, hogy inspiráljunk másokat. Ma a csapattársainkat, majd a következő generációt és mindenek felett a sportszeretőket világszerte."

"Sajnos ez nem a legboldogabb nap a számunkra" - tette hozzá a háromszoros világbajnok sportember. "A rekordomat közel ötven éve értem el, és eddig senki meg sem közelítette. Te beállítottad. Ez mutatja, milyen nagyszerű a teljesítményed."

A 30 éves Neymar nem lőtt a 11-es párbaj során - nem került rá a sor - és könnyezve vonult le a pályáról, miután a csapata kiesett. A nyilatkozatában nyitva hagyta azt a kérdést, hogy a továbbiakban is szerepel-e a brazil válogatottban.

"Inspirálj minket a jövőben is!" - zárta sorait Pelé. "Én továbbra is minden gólodnál örömmel csapok majd a levegőbe, ahogy eddig is."