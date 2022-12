Svájc az elmúlt öt vb-n negyedszer, sorozatban harmadszor folytathatja a legjobb 16 között, ahol kedden majd Portugáliával találkozik. A nyeretlenül búcsúzó Szerbia, amely tavasztól a magyar válogatottal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szerepel, önálló országként még sosem jutott tovább a csoportjából, s ezen most sem tudott változtatni.

A G csoport 3., utolsó fordulójában:

SZERBIA–SVÁJC 2–3 (2–2)

Doha, 974 Stadion, 41 378 néző. V.: Fernando Rapallini (argentin)

SZERBIA: Vanja Milinkovics-Savics – Nikola Milenkovics, Milos Veljkovics (Nemanja Gudelj, 55.), Sztrahinja Pavlovics – Andrija Zsivkovics (Nemanja Radonjics, 78.), Sasa Lukics, Szergej Milinkovics-Szavics (Nemanja Makszimovics, 68.), Dusan Tadics (Filip Djuricsics, 78.), Filip Kostics – Alekszandar Mitrovics, Dusan Vlahovics (Luka Jovics, 55.)

SVÁJC: Gregor Kobel – Silvan Widmer, Manuel Akanji, Fabian Schär, Ricardo Rodriguez – Granit Xhaka, Remo Freuler – Xherdan Shaqiri (Denis Zakaria, 69.), Djibril Sow (Edimilson Fernandes, 69.), Ruben Vargas (Christian Fassnacht, 83.) – Breel Embolo (Noah Okafor, 96.)

GÓL: A. Mitrovics (26.), Vlahovics (35.), ill. Shaqiri (20.), Embolo (44.), Freuler (48.)

SÁRGA LAP: S. Milinkovics-Szavics (47.), Pavlovics (56.), Rajkovics (66.), Gudelj (81.), A. Mitrovics (82.), Milenkovics (95.), Lukics (100.), ill. Widmer (15.), Vargas (34.), Xhaka (95.), Schär (99.)

A GÓLOK TÖRTÉNETE

20. PERC: a svájciak a bal oldalon gyors akciót vezettek, Rodriguez beadása után a szerb védők felszabadítására Sow még a tizenhatoson belül lecsapott, jobbra passzolt, Shaqiri pedig úgy lőtte a rövid alsó sarokba a labdát, hogy az egy hátvéd lábán irányt változtatott (0–1).

26. PERC: Tadics bal oldali beadását Mitrovics a tizenegyespont közeléből a hosszú sarokba csúsztatta (1–1).

35. PERC: ezúttal is Tadics indult meg, csak most a pálya közepén, és miután a védők behátráltak előtte, kiugratta Vlahovicsot, aki kissé kisodródva balról, laposan a hosszú sarokba gurított (2–1).

44. PERC: Sow passzolt a térfél közepéről jobbra Widmernek, aki megindult, majd a védelem mögé laposan beadott labdájára Embolo az öt és felesen egyedül érkezett és estében csak az üres kaput kellett eltalálnia (2–2).

48. PERC: a svájciak gyönyörű akciót építettek fel az ellenfél tizenhatosa előtti labdaszerzés után: Embolo cselezgetett, visszagurított Shaqirihoz, aki 25 méterről a kapu előterébe emelte a játékszert. Ott Vargas sarokkal egyből a kapu előterébe belépő Freuler elé tálalt, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt (2–3).

A svájciaknál betegség miatt nem állhatott Murat Yakin szövetségi kapitány rendelkezésére a kapus Yann Sommer, akit a Borussia Dortmundban játszó Gregor Kobel pótolt. A győzelmi kényszerben pályára lépő szerbek két támadóval rohamoztak, ugyanis Alekszandar Mitrovics mellett Dusan Vlahovics is bekerült a kezdőbe.

A svájciak már az első percben kihagytak három hatalmas helyzetet, amire a szerbek az első tíz perc végén kapufával válaszoltak. Nyílt sisakos küzdelmet vívtak a felek, a középpályákat szinte minden esetben azonnal átjátszották: az első találatot Shaqiri vitte be húsz perc után, de a szerbek gyorsan két góllal válaszoltak, Embolo azonban tett arról, hogy együttese ne legyen hátrányban a szünetben.

A fordulás után újra Svájc szerzett vezetést, majd Embolo nagy helyzetben kapu fölé lőtt. Ezt követően újra a több cserejátékost is bevető a szerbek vették át az irányítást, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A hajrára mindkét együttes lendülete alábbhagyott, a vereséget egyre nehezebben viselő szerbek elsősorban a sárga lapok gyűjtésében jeleskedtek. A ráadásban több tömegjelenet is kialakult a pályán, az utolsó fél óra leginkább ezekről maradt emlékezetes.

A G csoport végeredménye

1. Brazília 3 2 – 1 3–1 6

2. Svájc 3 2 – 1 4–3 6

3. Kamerun 3 1 1 1 4–4 4

4. Szerbia 3 – 1 2 5–8 1