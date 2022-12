A szakember a 2-0-ra elbukott találkozóról elmondta: büszke arra, amit csapata a tornán eddig elért.

"El kell ismernünk, hogy ez a lépcsőfok már túl magas volt. Nem a kvalitások vagy a felkészültség, hanem a fizikum miatt. Több játékosunk már a vb elejétől hatvan-nyolcvan százalékos fizikai állapotban volt, mégis képesek voltunk elődöntőbe jutni. Gratulálunk a francia válogatottnak, amely nagyszerű csapat, és a kis különbség ellenére is képes nyerni. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, nyílt csatára kényszerítettük őket" - közölte.

Regragui már az elődöntő előtt is kiemelte, hogy hazájukon kívül az afrikai kontinensért, valamint az arab világért is küzdenek, és szerették volna őket továbbra is álomban tartani, a vereség után pedig nem engedhetik el ezt a támogatást nyújtó kezet.

"Fel kell dolgozzuk ezt a vereséget. Nagyon közel voltunk egy még nagyobb bravúrhoz, csak hiányoztak azok a nüánszok, amelyek világbajnokká tesznek. Gondolok itt a keret mélységére vagy a jobb formára. Ezekre nem voltunk képesek megoldást találni. Azonban így is maradéktalanul büszke vagyok, mert szívvel-lélekkel játszottunk, és az utolsó leheletünkig küzdöttünk" - mondta.

Kiemelte: jó képet mutattak a marokkói, valamint az afrikai futballról, bebizonyították, hogy még ezen a szinten is képesek felvenni a versenyt bárkivel.

"Csak most nem jött össze, hogy minderre még jobban ráerősítsünk" - nyilatkozta.