– Ezt a győzelmet a horvát nemzetnek ajánljuk – nyilatkozta a negyeddöntőt követően a horvát médiának Zlatko Dalic, Horvátország szövetségi kapitánya.

– Óriási gratuláció a srácoknak, hiszen kiejtettük a legnagyobb esélyest; Horvátország mentalitása megmutatkozott ma is, a legnehezebb pillanatokban is! Csak annyit kérek, hogy soha ne kezeljenek le minket, hiszen ezúttal is mindenki a maximumot nyújtotta – tette hozzá a mester.

