A tavaszi vetésű gabonaféléken még jobban látszottak az aszály jelei, tavaszi árpából a korábbi évek átlagának 55 százaléka, két tonna termett egy hektáron. Ennél is rosszabb eredményt értek el a zabot termesztők, az 1,1 tonnás eredmény csak az elmúlt öt év átlagának 45 százalékát jelenti.

Az utóbbi évek egyre magasabb hozamokkal kényeztették el a gazdálkodókat, az őszi vetésű növényeknél 2013 körül jelentek meg azok a terméseredmények, amelyek az utóbbi öt évben is jellemzőek voltak. A KSH adatsorában 2000-től kezdődően lehet böngészni a megyei terméseredmények között, és több, a mostaninál rosszabb évet is találni. Azok a mostanihoz hasonlóan aszályosak voltak, de nem feltétlenül esett ennyire kevés csapadék, viszont azóta sokat fejlődtek a vetőmagok, a növényvédelem, a műtrágyázás és egyéb agrotechnika, valamint az európai uniós támogatásoknak köszönhetően fejlődhettek a gazdaságok. A búza és az árpa megyei termésátlaga utoljára 2012-ben volt alacsonyabb a mostaninál, de 2000, 2002, 2003, 2007 is rosszabb volt az ideinél, a búza esetében a mostanihoz hasonló termés volt 2009-ben és 2010-ben, ugyanekkor ebben a két évben az árpa gyengébb hozamot biztosított a 2022-esnél. Az árpa esetében hasonló volt a termésátlag az ez évihez 2001-ben, 2006-ban és 2011-ben.