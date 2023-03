- Haladunk a tervezéssel és a pályázati munkákkal, szeretnénk megvalósítani idén az első kört, azaz az üzem tetején, ahol csak lehetséges kialakítsuk a napelemeket. Szükség lesz rájuk, hiszen folyamatos üzemben tudunk menni, van technológia, amely a hét 7 napján, napi 24 órában üzemel – említette Bognár József.

A díjkiosztó alkalmával téma volt a munkaerőhiány, amely Gyöngyöst is érinti, ezt tapasztalja a B. Braun is, amely egyébként toboroz is munkaerőt a legutóbbi fejlesztés nyomán, a termelés növelése érdekében.