A babák mellé ajándék milliókat is hozhat a gólya

A magyar állam babaváró támogatása július 1-től igényelhető, és 2022. december 31-ig vehető fel maximum 10 millió forint erejéig – ingatlanfedezet nélkül.

Az Ingatlanbazár és a Hitelnet összefoglalójából kiderül, mit kell tenni, hogy felvehesse a támogatást.

Az ingatlanbazar.hu tájékozódott: a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját követően 5 éven belül megszülető első gyermeknél a kamat nélküli, szabad felhasználású hitel visszafizetése szüneteltethető, 3 gyermek után pedig még a tartozás is megszűnik, de már 2 gyermek megszületésekor is harmadával csökken a hiteltartozás. Abban az esetben, ha a pár gyermeket fogad örökbe, a feltételek ugyanazok, mint a vér szerinti utódnál.

Nagy Sándor, a hitel.hu szakmai vezetője egy életszerű példával segíti a megértést: ha a hitelfolyósítástól számított 2 éven belül megszületik a pár első gyermeke, aztán a türelmi, harmadik évben a második, és az újabb türelmi évben a harmadik, akkor ez azt jelenti, hogy két évig törleszt a legrosszabb esetben is (10 milliós kölcsönnél) 50 ezer forintot havonta. Utána már semmit.

Persze ez az 1,2 milliós törlesztés akár 0 forintra is leredukálható, ha már a 2019 júliusában történő hitelszerződés-kötéskor a nő igazolni tudja legalább 12 hetes terhességét. Így az első évben máris szüneteltethető a törlesztés, és a két újabb gyermek születése esetén már semmit nem kell visszatörleszteni. Magyarán a kölcsönből támogatás lesz.

Ha a gyermek 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően – született, és a szülők a kölcsönkérelmet 2019. július 31-ig benyújtják, akkor jogosultak a babaváróra, amelyet (a korábbi tervezettel ellentétben) 75%-ban más hitelnél önerőként felhasználhat az igénylő pár.

Nem jár mindenkinek

KHR-adóslistások, próbaidősök, kezdő vállalkozók ne próbálkozzanak az igényléssel, határozott idejű munkaszerződésesek meg csak szigorú feltételek mellett!

A korábbi hírekhez képest fontos változás, hogy a KHR-adóslistásoknál van kivétel: ha a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, de a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, és az adatot még nem törölték a KHR-ból.

Maximum 10 millió forint kölcsön igényelhető maximum 20 évre a jogosult pénzintézeteknél azoknak a házaspároknak, ahol a feleség minimum 18 éves, de még nem érte el a 41 éves kort, és legalább az egyik házastárs az első házasságában él.

Mindkét félnek magyarországi lakcímmel kell rendelkeznie, egyiknek sem lehet köztartozása, sem KHR-tartozása. Továbbá ha mindketten büntetlen előéletűek, legalább az egyik fél 3 éve tb-jogosult, vagy ugyanennyi ideig vagy ideje felsőoktatási tanulmányokat folytatott vagy folytat.

Ha már szétnézett az ingatlanbazar.hu ingatlanos portálon és tájékozódott az árakról, esetleg meg is találta álmai otthonát, a babaváró hitelhez mielőbb szerezzen be tb-igazolást! Ugyanis Nagy Sándor kiemelte: fontos, hogy tb-igazolás nélkül nem fogadják be a bankok a hiteligényt, így azt azelőtt érdemes kikérni, mielőtt bemegy a bankba valaki. Ezt a lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyen működő, egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró járási hivatalok állítják ki.

Az ügyfélre vonatkozó kamat a kamattámogatási időszak alatt 0 százalék. Az állami kezességvállalással érvényes babaváró támogatás havi törlesztőrészlete legfeljebb 50 ezer forint lehet a kezességvállalási díjjal együtt. A kölcsön akkor jár, ha a bank hitelképesnek minősíti az igénylő házaspárt – olvashatók a részletek a hitel.hu pénzügyi portálon.

Az, hogy mekkora hitelre jogosult a pár, szintén a banktól függ. Mivel a babaváró ingatlanfedezet nélkül felvehető hitel, a házastársak igazolható jövedelme sokat nyom a latba az elbíráláskor. Vállalkozóknál jó, ha legalább 12 hónapos múlt van az igénylő mögött.

Amennyiben 5 éven belül nem születik meg a gyermek, a kamatmentesség megszűnik, jelenlegi hozamkörnyezet alapján 8%-ra nő a hitel kamata. Ha például 10 millió forint hitelt 20 éves futamidőre kapott a pár, akkor a havi törlesztő 45 ezer forintról 74 ezer forintra ugrik – hangsúlyozta az ingatlanbazar.hu ingatlanos portálnak nyilatkozó szakértő.

Eredmény 10 napon belül

A bankok a hiteligénylés benyújtásától számított 10 napon belül bírálják el, adnak-e, illetve mennyi kölcsönt adnak az igénylő pároknak. Az elbírálásért, a folyósításért és az előtörlesztésért nem számítanak fel díjat. A bankok egymástól eltérő elvek szerint döntenek a kölcsönről, ezért mielőtt hiteligénylésbe fogna az ember, erősen ajánlott szakemberre bíznia magát, vagy legalábbis használjon hitelkalkulátort, akár a hitel.hu online kalkulátorát, amely a paramétereink bepötyögése után rövid idő alatt gyors és hiteles végeredménnyel szolgálhat.