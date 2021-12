Agrárminisztérium: a faültetés élhetőbb jövőnk záloga

Az Országfásítás részeként az Agrárminisztérium 2020-ban Településfásítási programot indított el a 10 ezer lakosúnál kisebb települések számára, amelynek célja a településeket egészségesebbé, élhetőbbé tenni – emelte ki az Agrárminisztérium (AM) agrárpiacért felelős helyettes államtitkára Úriban, a Településfásítási program keretében tartott faültetésen.

Az AM pénteki közleménye szerint Tarpataki Tamás emlékeztetett arra, hogy az Agrárminisztérium 2019-ben Országfásítási programot hirdetett az ország fával borított területeinek növelése érdekében. Kiemelt kormányzati célkitűzés a meglévő erdők megőrzése, és a fával borított területek növelése.

A helyettes államtitkár beszédében kiemelte, a Vidékfejlesztési program támogatásait az Agrárminisztérium 2019-ben úgy módosította, hogy az jobban felhasználható legyen a kedvezményezettek számára, már az önkormányzatok is pályázhatnak, így az erdőtelepítési kedv jelentősen megnövekedett. Ez idő alatt a programban 39 ezer hektár új erdő és faültetvény létesítésére nyújtottak be igényt, amiből 11 ezer hektár ültetése már meg is valósult – egészítette ki. Az erdőtelepítési támogatásokra az átmeneti időszakban is, 2022. december 31-ig lehet pályázni.

A kormány úgy döntött, hogy a lehető legmagasabb mértékű társfinanszírozást nyújtja a Vidékfejlesztési programhoz. 2022 után is, az új KAP indulása során is az erdőtelepítések támogatásának intenzív folytatását tervezik, ugyanis az a céljuk, hogy több erdőnk legyen – mondta a helyettes államtitkár.

Úgy fogalmazott, „jó látni, hogy gazdáinkban megvan a hosszú távú tervezés igénye, mert aki fát ültet, az a jövőbe fektet be”. A Településfásítási program és Vidékfejlesztési program erdőtelepítési sikere azt mutatja, hogy a magyar vidék bízik a jövőben.

Czerván György, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a Településfásítási program két ütemében már közel 1400 településen ültetnek el fákat, ehhez csatlakozott most Úri is. Üdvözlendő, hogy több ilyen faültetésen vehetett részt, és kívánja, hogy az akció folytatódhasson a mostani időszak lejárta után is. Egy év alatt ugyanis egy fa egy négytagú család oxigénellátását biztosítja – tette hozzá.