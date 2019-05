Alaposan próbára teszi a gazdálkodókat az időjárás

Jót tett a vetésnek a sok csapadék, a hideg azonban visszaveti a növények növekedését.

A szárazság megszűnt, most a csapadékos időjárásból adódóan a növényvédelem kapcsán szaporodnak meg a gazdák teendői – írta hétfői agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az áprilisban hullott csapadék csak a szárazság mérséklésére volt elegendő, májusban azonban végre megérkezett a több napon át tartó áztató eső is. Az esős, hűvös hétvége és hétkezdet után keddtől átmenetileg szárazabbra fordul az időjárás, de a hőmérséklet továbbra is az ilyenkor megszokott értékek alatt marad. Újabb csapadékzóna csütörtökön vonul át az országon, és az előttünk álló hétvégén sem lesz száraz az idő.

Az elmúlt héten hullott nagy mennyiségű eső a talajok átnedvesítése szempontjából is fontos. A felszíni talajréteg országszerte nedves, sáros, a felső 20 centiméter is telített, vagy közel telített nedvességgel. Jelentősen javult a középső rétegek nedvességtartalma is, már mindenütt 50 százalék fölött alakul ez az érték a felső 50 centiméteren, de a csapadék alsóbb rétegekbe szivárgása még nem történt meg. A telítettséghez képesti vízhiány is sokat csökkent a csapadék hatására, a felső egy méteres talajrétegből jellemzően már csak 30-70 milliméter közötti nedvesség hiányzik.

A csapadékos idő beköszöntével gyors fejlődésnek indultak mind az őszi, mind a tavaszi kalászosok, bár a vasárnap beáramlott hideg levegő némiképp megtorpantja ezt a növekedést.

Az őszi árpa már a kalászhányás, a búza pedig a szárba indulás fenológiai fázisában jár. A repce lassan elvirágzik, sokfelé már a becőképződés állapota a jellemző. A napraforgó és a kukorica vetése még folyamatban van, már kisorolt táblák is megjelentek. A csapadékos idő nem csak haszonnövények fejlődésére, hanem a gyomok növekedésére, a kártevők elszaporodására és a különböző növénybetegségek elterjedésére is kedvezően hat, bár az alacsony hőmérséklet egyelőre hátráltatja ezek elszaporodását.