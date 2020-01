Az autósokkal fizetteti meg elhibázott klímapolitikáját Németország

Németország két kivétellel valamennyi nukleáris erőművét leállította a 2011-es fukusimai katasztrófa óta, ezzel szemben Franciaország a villamosenergia-szükségletének több mint 70 százalékát atomerőművekből állítja elő – derül ki a V4NA összeállításából. Németország 2022-re az atomenergia teljes kivezetését tervezi, míg a széntüzelésű erőműveit csak 2038-ra számolná fel.

Ráadásul a 82 aktív szénerőmű miatt a károsanyag-kibocsátás csak alig csökken: a Destatis adatai szerint évente 40-42 ezer német hal meg a levegő szennyezettsége miatt (a szám 2005 óta stagnál), a szomszédos országokban pedig évente közel 2000 halálesetet okoznak a német szénerőművekből felszabaduló káros gázok.

Closing nuclear plants in Germany led to increases in carbon emissions and air pollution that amounted to a social cost of about $12 billion per year, according to a recent study. https://t.co/am4qSUZFpN

— WIRED (@WIRED) January 24, 2020