Egekben a műtrágya ára, gondban a gazdák, Brüsszel nehezíti a pályát

Féken kell tartani az elszabadult árakat, mert az nemcsak az agráriumban okoz súlyos gondokat, hanem a boltok polcain megjelenő termékek árain keresztül szinte mindenkinek – jelentette ki Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke sajtótájékoztatón péntek reggel Szombathelyen – írja a Vaol.hu, a Vas megyei hírportál.

– Az utóbbi hetek, hónapok olyan jelentős változásokat hoztak az agrárium életébe, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ami most az agráriumban történik, az valójában mindannyiunkat érint – fogalmazott köszöntőjében dr. Pusztavámi Márton, a NAK Vas Megyei Szervezetének elnöke.

Hozzátette: az eredményes és magas színvonalú élelmiszerellátás egyik legfontosabb feltétele az, hogy a növényeket etetni kell. A jelentések szerint azonban alig van műtrágya a piacon, az a kevés pedig szinte elérhetetlenül drága. Mindezek mellett a természet kihívásaira is választ kell találniuk, a Brüsszelben hozott szabályok pedig tarthatatlan állapotokat eredményezhetnek.

– Brüsszel olyan körülmények közé kényszerít bennünket, amelyek hatására 10-30 százalékkal kevesebb élelmiszert tudunk előállítani, az Európai Unióban lévő állatállományt pedig a felére kell csökkenteni

– fejtette ki.

– A műtrágya olyan inputanyag a mezőgazdaságban, ami nem megkerülhető. Ez a növények üzemanyaga, ez határozza meg, hogy a magyar gazdák milyen terméseredményeket érnek el, és ezen múlik, hogy a fogyasztók számára mennyiért érhető el az élelmiszer a boltok polcain – hangsúlyozta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Elmondta, alig egy év alatt több mint a tízszeresére drágult a földgáz, és mivel az teszi ki a műtrágya előállítási költségének legnagyobb részét, a műtrágyaárak a négyszeresére növekedtek. Míg egy szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodó korábban hektáronként körülbelül 80 ezer, jelenleg mintegy 250 ezer forintért jut hozzá műtrágyához. Hozzátette: Ez nemcsak a gáz drágulásának tudható be, a hazai piacot a műtrágyakartellezés is megingatta. Mint ismeretes, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nemrég a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartellezést tárt fel, és 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a kartellezőkre. A GVH vizsgálata szerint több hazai szereplő – köztük kiemelten a Nitrogénművek Zrt. és vállalatcsoportja – éveken át jogsértően akadályozta az árversenyt, valamint az importot.

A tisztességtelen és etikátlan kartellezés miatt hét hosszú éven át nemcsak a magyar gazdák fizettek többet a műtrágyáért, hanem minden magyar ember a kenyérért, gyümölcsért és zöldségért; tehát az alapvető élelmiszerekért. Az agrártárca számításai szerint a kartellezés akár 36 milliárd forint kárt is okozhatott a magyar gazdáknak. Ez az élelmiszerpiacra is begyűrűzött, károsítva ezzel minden magyar fogyasztót – emelte ki Győrffy Balázs, aki emlékeztetett arra is: mindezek után Bige László megfenyegette a gazdákat, hogy csak egy napig vásárolhatnak majd műtrágyát, utána külföldre viszi azt. Most, a nyomás hatására visszakozni látszik.

Szólt arról is, Bige László kifejezetten a gáz drágulásával indokolja a műtrágya árának emelését. Ehhez képest – bár az elmúlt hetekben ingadozott a gáz ára – de alacsonyabb volt, mint az októberi csúcson, mégis múlt héten újabb áremelést akart letolni a gazdálkodók torkán. Ebből is látszik, hogy újra próbál visszaélni a piaci erőfölényével. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta, Bige László nem csinál titkot abból sem, hova kerül az a rengeteg pénz, ami a tisztességtelen üzelmekből befolyik. „Annyi pénzt adok Márki-Zay Péternek, amennyit kér” – nyilatkozta korábban a műtrágyakirály.

– Gyakoroló gazdálkodóként kikérem magamnak, hogy a tőlem ellopott pénzből finanszírozzák egy olyan ember miniszterelnök-jelölti kampányát, aki hódmezővásárhelyi polgármesterként a földadó bevezetésével üzent a magyar vidéknek – húzta alá Győrffy Balázs.

Elhangzott, a kamara és a MAGOSZ is üdvözli a GVH döntését, amely feltárta és megbüntette a műtrágyakartellt. Képviselői bíznak abban, hogy a hatóságok a jövőben is szigorúan járnak el az ilyen jellegű törvénysértések esetében, és határozottan lépnek fel azok megakadályozásáért. – Határozottan az az álláspontom, hogy a magyar agráriumban féken kell tartani a teljesen elszabadult műtrágyaárakat, illetve minden lehetséges eszközzel garantálni kell a gazdálkodók műtrágyaellátását. Ha a gazdálkodók nem tudják megvásárolni a műtrágyát, akkor kevesebb lesz a termés, ami a növénytermesztésen túl az állattenyésztésben és az élelmiszeriparban is lecsapódik. Ez az élelmiszerárak további emelkedését eredményezi – zárta a sajtótájékoztatót Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

