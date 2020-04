Forgalmi csődöt kockáztat a fővárosban Karácsony Gergely

A Karácsony Gergely asztalán lévő előterjesztés szerint a mellékutcákban mindenhol 30 kilométer/órára kellene csökkenteni a sebességet. A javaslat alapján a fő- és tömegközlekedési utakon a sebesség egységesen 50 kilométer/óra lenne, még a külön szintű csomópontokkal rendelkező szakaszokon is, „mivel az emelt sebességű szakaszok fokozott területi elválasztóhatást, balesetveszélyt, zaj- és levegőszennyezést jelentenek”.

A Budapesti mobilitási tervben (BMT) Karácsony Gergely állításával ellentétben csak egyetlen helyen, a zajterhelés csökkentése és a levegő minőségének javítása kapcsán szerepel a közúti járművek sebességkorlátozása – írja a Magyar Nemzet.

„A környezeti szempontból legterheltebb belső városrészekben indokolt minél kiterjedtebben alkalmazni az éjszakai, illetve az általános – nagy lakossági érintettségcsökkenést eredményező – Tempo 30-övezetek kialakítását alkalmazó sebességkorlátozást” – olvasható a dokumentumban. A BMT-ben szó sincs a 70-es, gyorsúti szakaszok megszüntetéséről és minden 50-es mellékutcában a sebesség 30 kilométer/órára csökkentéséről.

A főpolgármester a közúti forgalom lassításáról szóló fővárosi előterjesztés kapcsán egy keddi interjúban azt mondta: a cél, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben, ami „egyébként Tarlós István mobilitási tervében is szerepelt annak idején”.

A tervet Karácsony maga is megszavazta tavaly május 29-én.

Az interjúban a sebességhatárok csökkentése kapcsán szakmai érvek helyett a főpolgármester a személyes érintettségét hangsúlyozta, ugyanis édesapja közlekedési balesetben vesztette életét, neki magának – mondta – épp ezért nincs jogosítványa.

Tegnapi Facebook-bejegyzésében pedig már visszavonulót fújt az ellenzéki főpolgármester, arról írt, nincs arról szó, hogy az előterjesztésben szereplő terv szerint a városban mindenhol, minden egyes útszakaszon csökkentenék a megengedett sebességet – írja a portál.

Karácsony egyik mondatban elődjét is bírálja, mondván: a BMT-ből eddig semmi nem valósult meg. „De majd most…”, majd azt írja, hogy Budapest jelentős része már most is forgalomcsillapított zóna.

„Nem feltétlenül alkalmazható és nem helyes a fővárosi általános sebességkorlátozási javaslat” – reagált Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója

tegnap a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Vitézy meglepődött a javaslaton, hiszen azt nem mutatták be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén.

A közlekedési szakember szerint a kerületeket bevonva, utcáról utcára kell dönteni a kérdésben, s nem „fűnyíróelvszerűen” egységesen bevezetni a korlátozást. A vezérigazgató szerint hiba volt az is, hogy a városvezetés nem magyarázta el az embereknek, hogy miről szól a javaslat és nem folytatott egyeztetést a kérdésben.

Közben a Magyar Autóklub nyílt levélben kérte a főpolgármestert, hogy ne döntsön a veszélyhelyzet idején társadalmi és testületi vita nélkül a főváros életét hosszú távon meghatározó kérdésekben.

„Sem a balesetek számának csökkenése, sem a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás mérséklődése nem bizonyított, sőt a tervezet elfogadásával, a közösségi közlekedés fejlesztéseinek hiányában, a forgalmi helyzet csődjére lehet számítani”

– olvasható a nyílt levélben.