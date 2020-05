Hatalmas érdeklődés övezi a Diákhitel Pluszt

A bevezetése óta eltelt öt nap alatt több, mint 5500 hallgató igényelte a teljesen kamatmentes Diákhitel Pluszt, legtöbben a maximális, félmillió forintos összeget.

„Óriási az érdeklődés a szabad felhasználású, teljesen kamatmentes Diákhitel Plusz iránt, a bevezetése óta eltelt öt nap alatt több, mint 5500 hallgató igényelte, legtöbben a maximális, félmillió forintos összeget. A termék bevezetése tehát alkalmas, hatékony eszköznek bizonyult arra, hogy segítséget nyújtsunk a koronavírus-járvány idején a felsőoktatásban tanulóknak” – mondta Schanda Tamás, hozzátéve, hogy a számításaik szerint az év végéig akár a 75 ezret is elérheti azoknak a száma, akik pénzügyi támogatást kapnak a Diákhitel Központtól részben a hiteltörlesztési kötelezettség felfüggesztésével, részben új hitelek folyósításával. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára arról is beszámolt, hogy az első hiteleket már a jövő héten folyósíthatják.

„A magyar emberek egészsége és élete védelme mellett a járvány magyarországi felbukkanása óta azon is folyamatosan dolgozunk, hogy a gazdasági visszaesés miatt a lehető legkevesebb kárt szenvedje el hazánk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a hallgatókat és a fiatalokat is támogatjuk: nélkülük ugyanis nem lehet újraindítani az országot, és pláne nem lehet közép- és hosszú távon is eredményes nemzetgazdaságot építeni” – fejtette ki Schanda Tamás.

Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet elrendelése óta, a vonatkozó kormánydöntések végrehajtásával összesen mintegy 45,5 ezer felsőoktatási hallgató és volt hallgató számára nyújtott és nyújt azonnali pénzügyi segítséget a Központ. Ez részben a hiteltörlesztési kötelezettség felfüggesztésével, részben a május 1-től elérhető Diákhitel Plusz bevezetésével és a többi diákhitel termék igénylési feltételeinek könnyítésével valósul meg, fejtette ki a vezérigazgató.

Magyar Péter arról is tájékoztatott, hogy a tavalyi 11.600 új diákhitel szerződéshez képest idén – 2003 óta nem látott magasságba – 30.000-re nőhet az új diákhitel-igénylések száma. „A gazdaság lassulása és a munkaerőpiacon tapasztalt negatív trend miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került hallgatók azonnali megsegítésével jelen helyzetben a MFB Csoporthoz tartozó Diákhitel Központ tud a legtöbbet tenni a felsőoktatási lemorzsolódás drasztikus megnövekedésének megakadályozására” – mondta Magyar Péter. A vezérigazgató emlékeztetett rá, hogy több uniós tagállam, köztük Németország is hasonló, kamatmentes hitelekkel igyekszik segíteni a felsőoktatási hallgatókat.

Az igénylések száma hamarosan tovább növekedhet, ugyanis rövid időn belül elérhetővé válik a Diákhitel Plusz felnőttképzésekhez kapcsolódó változata. Ennek keretében maximum 1,2 millió forint szabad felhasználású és kamatmentes hitelt vehetnek fel azok, akik az ITM által kijelölt képzéseken vesznek részt.