Januártól teljes kapacitással működik a repülőgépgyár

2020 januárjától a kétüléses Fusion repülőgépcsalád fejlesztése és gyártása mellé a négyüléses orosz Il-103 típusú repülőgép gyártásának előkészítése is megkezdődik, ezáltal a pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitáson üzemel – írta közleményében a Magnus Aircraft Zrt.

A társaság – amely kompozit kétüléses szabadidő és oktató repülőgépek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik – ötéves fennállása óta a ’Fusion UL’ ultrakönnyű (UL), a ’Fusion 212’ könnyű-sportrepülőgép kategóriájú (LSA), az ’eFusion’ elektromos meghajtású, valamint a vontatásra is alkalmas ’Fusion Towing’ repülőgéptípusokat tervezte és azóta gyártja, továbbfejleszti és értékesíti. Jövő év tavaszára az Il-103 típusú repülőgéppel, melyet kizárólagosan gyárt és világszinten értékesít, ötre bővül a Magnus Aircraft Zrt. portfóliója – írja a közlemény alapján a Bama.

Jelenleg az orosz repülőgép fő felhasználási területe a pilótképzés, a UAC (Orosz Egyesített Repülőgépipari Konzorcium) és a Magnus Aircraft Zrt. közös piackutatásai alapján a gazdaságos és megbízható négyüléses repülőgép nagy keresletre számíthat a szabadidős és üzleti célú felhasználás terén is. Ezt is bizonyítja, hogy már meg is rendelték az első száz darabot az újra gyártásra kerülő Il-103-as repülőgéptípusból, így a jelenlegi megrendelés (amelynek értéke 30 millió USD) több darabszámot jelent, mint amennyi eddig összesen repült. A két vállalat, vagyis a UAC és a Magnus Aircraft Zrt közös együttműködését kiemelt projektként kezeli az orosz kormány, melyet Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter személyesen is megerősített Magyarországi látogatása során – olvasható a közleményben.

Bár jelenleg az Il-103 típusú repülőgép sárkányszerkezete fémből készül, jövő évtől megkezdődik a teljes repülőgép modernizációja, ami magába foglalja a kompozit szerkezetre történő áttervezését is. A fejlesztéshez és a gyártáshoz szükséges – nem kereskedelmi tételt jelentő – alkatrészek Pécs és környékén kerülnek legyártásra, így a vállalat biztos abban, hogy az első két repülőgépet már 2020 novemberében átadja a kínai vevőnek.