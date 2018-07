Könnyen gyorskölcsönhöz juthatnak a cégek

Egyre több bank kínálatában jelennek meg a kis- és középvállalkozásoknak szánt, néhány nap alatt elérhető hitelek.

A bankok által kínált gyorskölcsönök a cégek hirtelen fellépő likviditási problémáit vagy fejlesztési kiadásait hivatottak megoldani – írta csütörtöki számában a Világgazdaság.

Ennek a konstrukciónak kedvez a hitelpiac bővülése is, továbbá az, hogy a kisebb cégeknek is egyre nagyobb hányada tervez fejlesztéseket, amihez az alacsony kamatszint is hozzájárul.

A lap összeállítása szerint a Budapest Bank a Rapid Kölcsön nevű konstrukcióval jelent meg a piacon, az Erste Bank Power Business néven hozott létre gyorsan elérhető hitellehetőséget, az OTP Bank pedig Tempó Vállalkozói Hitelét ajánlja elsősorban forgóeszköz-finanszírozáshoz. Az Unicredit Bank és az MKB Bank szintén kínál gyorsan elbírálható kölcsönt kisebb vállalatoknak.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ez év első negyedében a hitelintézeti szektor összesen 4227,7 milliárd forintnyi kis- és középvállalati hitelállományt kezelt.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: AFP / Monty Rakusen / Cultura Creative