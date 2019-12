Körkép a frissdiplomásokkal szemben támasztott piaci követelményekről

Az idei Figyelő Felsőoktatási Rangsor ismét górcső alá vette nemcsak a felsőoktatási intézményeket, hanem képzési területenként az idén is kiválasztottak olyan jellemző cégeket, amelyeknek HR- vagy első számú vezetőivel beszélgetve azt is megtudhatják az olvasók, mire és milyen elvárásokra érdemes felkészülni a felsőoktatási tanulmányok után – már most, az intézmény megválasztásakor.

A kiadványban az idén is a mélyebb tájékoztatásra törekedtek, azaz teljes képet kívánnak nyújtani a végzős középiskolásoknak arra vonatkozóan, milyen lehetőségeik vannak az iskolapadból kilépve. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a majdani munkaerőpiaci környezetben mit várnak majd el a munkáltatók a fiataloktól. Azoktól, akik ugyan még csak most kezdik felsőfokú tanulmányaikat, mégis sokat tehetnek azért, hogy jobb esélyekkel induljanak. A lapban ezért nemcsak a HÖOK elnökével található interjú, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár mondja el az intézmény- és a felsőoktatás-átalakítás hátterét, valamint a közeljövő terveit, emellett György László beszél arról, hogy milyen módon kezdhetnek vállalkozásba a frissdiplomások. Az egyetemisták jelentős része már tanulmányai alatt elkezd dolgozni vagy vállalkozni, így a most felvételizők is gyorsan részesei lehetnek a munkaerőpiacnak. Ez a diploma megszerzése után a legtöbb helyen előnyként jelenik meg. A kiadványban ezeken túl olyan cégek képviselői szólalnak meg a munkaerőpiac és a pályakezdők vonatkozásában, mint a Sanofi, a Cisco, a BPO, a MÁV vagy az EY. A Figyelő Felsőoktatási Rangsorából megtudhatjuk, hogy a legtöbb vállalat számára fontos a nyitottság, a tanulásra való hajlandóság, a kreativitás és az együttműködési készség. Többen felismerték: a mai fiatalokat nem lehet túl hosszú távon a cégnél tartani, így a közös időszakból érdemes mindkét félnek a legtöbbet kihoznia. Viszont elvárások mindenhol vannak. A Sanofitól Molnár Emese HR-igazgató arra a hívja fel az olvasók figyelmét, hogy a gyógyszeripar szigorúan szabályozott iparág, ezért az etikus magatartás, a minőségre és biztonságra való törekvés, a megbízhatóság fontos tulajdonsága az erre a pályára készülőknek. Ahogy fogalmazott, ez csak látszólag van ellentmondásban a kreativitással vagy az új megoldások iránti nyitottsággal. A hozzájuk érkezőktől elvárják, hogy tudjanak angolul, zökkenőmentesen írjanak és kommunikáljanak az idegen nyelven is, emellett legalább fél év erejéig belekóstoltak már a munka világába. A MÁV-nál is komolyan veszik a fiatalabb generációt: pályakezdő diplomás programot dolgoztak ki a frissen végzettek számára, amelyben a hagyományos előadások helyett együttműködés-fejlesztő programon, felső vezetői kerekasztal-beszélgetésen, vasútszakmai helyszínbejáráson vesznek részt a fiatalok. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondja, elsősorban szakmai nyitottságot, az új ismeretek megszerzésére való fogékonyságot, tanulni és fejlődni akarást várnak a fiataloktól. „Abban hiszünk, hogy a speciális szakmai, technológiai ismeret, tudás elsajátítható a képzéseink és a munkavégzés során" – mondta.