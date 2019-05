Május 24-ig lehet pályázni az Érték és Minőség Nagydíjra

A tanúsított minőséget jelképező elismeréseket szeptember 10-én adják át a Parlamentben.

Az Érték és Minőség Nagydíjra és ezzel együtt a védjegy használati jogára több mint 100 témakörben lehet pályázni május 24-éig a Kárpát-régió egész területéről – hívta fel a figyelmet az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói tanácsa.

A védjegyhasználati jogra szóló pályázat konzultációs szakaszában több mint 100 magyarországi és határon túli érdeklődővel egyeztettek a pályázati főcsoportokban. Az ország egyre több régiójából kívánnak pályázni, a határon túlról pedig Erdélyből érdeklődtek a legnagyobb számban.

A tanúsító védjegy elnyerésére pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat nemzetközi jelenlétének fontos része az együttműködési lehetőségek keresése, a meglévők megerősítése, a határokon túli együttműködés.

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, a kiíróknak is az volt a célja, egyenlő esélyt teremtsenek a Magyarország határain belül és kívül működő gazdasági szervezetek számára is, hogy bárki bizonyíthassa magas szintű szakmai tudását. A határokon túl élő magyarság megmaradása és gyarapodása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a megfelelő színvonalú termékek és szolgáltatások az anyaországban és a nemzetközi színtéren is piacra találjanak – fejtette ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2019-ben második alkalommal írta ki a Diamond Szervezőiroda Bt., a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint az erdélyi mezőcsávási székhelyű SSM & SIU Kft.

A pályázat fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, kiemelt önkormányzati partnere Gyula Város Önkormányzata.

