Megkezdődik a hibrid Mercedesek gyártása Kecskeméten

Megkezdődik a CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake hibrid modellek gyártása a kecskeméti Mercedes-gyárban.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a kizárólag Kecskeméten gyártott hibrid Mercedes-Benz CLA bemutatásakor elmondta:

kiemelten fontos, hogy minél több olyan értékteremtő vállalkozás működjön az országban, amely nemzeti érdeket szolgál, magas színvonalú tudást hasznosít és high-tech gyártókapacitásokat hoz létre, valamint gondol a fenntarthatóságra, és óvja a környezetet.

A kecskeméti autógyár egyike az olyan stratégiai fontosságú beruházásoknak Magyarországon, amelyre ez jellemző – szögezte le. Az új modelek gyártása nem csak az üzem, de a magyar járműiparban is fontos mérföldkő, hiszen olyan helyzetben történik, amelyben a világ járműipara nem mindennapi gazdasági kihívás előtt áll – mondta. Palkovics László beszélt arról is, hogy nemzeti érdek a munkahelyvédelem és a munkahelyteremtés is.

Emlékeztetett: az autóipar adja a magyar export közel negyedét, az éves magyar GDP több mint 5 százalékát, a beszállítók és egyéb szolgáltatók pedig további 8-9 százalékot adnak hozzá ehhez. A kecskeméti üzem több mint 4400 munkatársat foglalkoztat, regionálisan és országosan is az egyik legjelentősebb munkáltató – sorolta. Hangsúlyozta:

az ITM elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra az előállított energia 90 százalékban szén-dioxid-mentes lesz, 2050-re pedig klímasemleges országgá válik Magyarország.

A klímavédelmi és gazdaságfejlesztési szempontokat azonban csak az iparral együtt lehet érvényre juttatni. A Mercedes-Benz gyár ebben példaértékű.

A helyszínen kiosztott sajtóközlemény szerint a Plug-in-hibrid meghajtású CLA Coupé és CLA Shooting Brake gyártása a vállalat világszerte elindított elektromos offenzívájának újabb mérföldköve. A Mercedes-Benz kompakt járművek szegmensében ezzel hat modellre bővítik a Plug-in-hibrid kínálatot.

Reinhard Münster, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: az év végére portfóliójukban már öt teljesen elektromos, illetve húsz Plug-in-hibrid modell szerepel majd. Tíz év múlva az eladott személyautók 15 százaléka elektromos, illetve hibrid jármű lesz, és kevesebb, mint 20 év múlva sikerül egy szén-dioxid-semleges flottát kialakítaniuk.

Mint mondta: a CLA 250 e Coupé kombinált üzemanyag-fogyasztása 1,5-1,4 liter, kombinált villamosenergia-fogyasztása pedig 15,1-15,0 kilowattóra 100 kilométeren, kombinált szén-dioxid-kibocsátása pedig 35-31 gramm kilométerenként.

A CLA 250 e Shooting Brake kombinált üzemanyag-fogyasztás 1,6-1,4 liter, kombinált energiafogyasztás 15,5-14,8 kilowattóra 100 kilométeren, kombinált szén-dioxid-kibocsátása pedig 37-33 gramm kilométerenként.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a kecskeméti gyárnak az elmúlt nyolc évben autónként 40 százalékkal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást, a vízfelhasználást 30 százalékkal, a hulladék újrahasznosítást pedig szinte 100 százalékra emelték. A szöveg innentől változatlan.