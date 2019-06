Megkezdődött az aratás

A viszontagságos időjárás ellenére is jó termésre lehet számítani.

Megkezdődtek az aratási munkák az őszi árpa betakarításával, az előzetes becslések szerint az időjárási viszontagságok ellenére a nyári aratású szántóföldi növényekből várakozáson felüli termésmennyiséget, 7,7 millió tonnát takaríthatnak be, mintegy 1,6 millió hektárról – jelentette be az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Feldman Zsolt az aratási koordinációs bizottság ülését követően ismertette, hogy a becslések szerint az idei termés mennyisége 2 százalékkal marad el a tavalyitól, és 6,6 százalékkal az elmúlt 5 év átlagától.

Őszi búzából mintegy 952 ezer hektárról takarítanak be, őszi árpát 218 ezer hektárról és repcét 296 ezer hektárról. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) előzetes becslései szerint az idei hektáronként 5 kilogrammos átlaghozammal a tavalyihoz hasonlóan 5 millió tonna búza várható. Repcéből a tavalyi mennyiségnél 8,5 százalékkal kevesebbre, 916 ezer tonnára, őszi árpából pedig 3,3 százalékkal többre, 1,1 millió tonnára számítanak – tette hozzá Feldman Zsolt.