Mennyiségi korlátozást vezet be a Spar

A Spar mennyiségi korlátozásokat vezet be Magyarországon – tette közzé az üzletlánc szerdán a honlapján. Mint írják, a társaság a kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel számos, rendkívüli intézkedést hozott annak érdekében, hogy a lakosság élelmiszerellátása folyamatos és kiegyensúlyozott legyen. Így mennyiségi korlátozásokat vezettek be, hogy minden vásárló élelmiszerhez juthasson: a lédig termékek esetében termékenként 5 kilogramm, a darabban értékesített termékek esetében termékenként 10 darab vásárolható. A mennyiségi korlátozások az áruházakra és a Spar online shopra is vonatkoznak.

Tájékoztatnak arról is, hogy a március 17-től leadott megrendelések kifizetése kizárólag előre, online lehetséges. A cég ezzel a lépéssel szeretné csökkenteni kiszállító munkatársai és a vásárlók közötti kontaktus idejét. A döntés a már korábban leadott megrendelésekre nem vonatkozik, azok kifizetése a vásárlók által korábban meghatározott módon történik.

Azt is kérik, hogy a megrendelők az elektronikus kereskedelemben rendelésük leadásakor jelezzék, ha egészségügyi okok miatt zárt területre kérnének kiszállítást, ugyanis a Spar munkatársai veszélyeztetett területekre nem léphetnek be.

Kitérnek arra is, hogy a Spar beszállítóival együttműködve az elmúlt hetekhez hasonlóan mindent megtesz annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudja. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet. A Spar továbbra is azt javasolja, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert.

A vásárlóknak biztonságuk érdekében azt javasolják, hogy lehetőleg ne a csúcsidőszakban menjenek vásárolni, és a kisgyermekeket ne vigyék magukkal. Az eladótérben tartsanak biztonságos távolságot más személyektől, főképpen a pénztár előtti sorban álláskor! Javasolják továbbá a készpénz nélküli fizetést és az önkiszolgáló pénztárak használatát. Egyebek mellett arra is felhívják a vásárlók figyelmét, hogy a válogatható frissárut (elsősorban a péksüteményeket) puszta kézzel ne fogják meg.