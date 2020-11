Nagy baj lehet a 3-as metró középső szakaszának állomásaival

Miután a tárgyalóasztalnál nem született egyezség a 3-as metró alagút-rekonstrukciójának folytatásáról, a BKV és a Swietelsky Vasúttechnika levélben győzködi egymást. A parttalan vita már az állomások felújítását is veszélyezteti.

Újabb dátumot jelölt meg a BKV a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nek az M3-as vonal középső alagúti szakaszát érintő munkavégzés megkezdésére – erről Bíró Endre, a BKV igazgatósági tagja, a Metróért Egyesület elnöke beszélt a Világgazdaságnak.

A pontos határidőt üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, de azt elmondta, hogy az adott napig a vállalkozónak át kell vennie a munkaterületet, előzetesen pedig ismertetnie kell az ütemezési terveket. A lap úgy tudja, hogy a szóban forgó dátum 2021-re esik. Bíró Endre úgy fogalmazott: nagyon halvány esély van arra, hogy a Swietelsky Vasúttechnika megkezdje a kivitelezést.

Semmi jóról nem tudok beszámolni, de nem teljesen kizárt ez a forgatókönyv, mert a cég is érzi, hogy az álláspontja nincs körülbástyázva.

A 3-as metró belvárosi szakaszát november 7-én zárták le, azóta busszal pótolják a szerelvényeket. Hét állomás felújítását az osztrák építőipari multi egy másik leánya, a Swietelsky Építő Kft. megkezdte, az alagúti feladatokat végző Swietelsky Vasúttechnika azonban nem állt munkába.

A kezdést a 18 milliárd forintos többletigényének kifizetéséhez kötötte, de ebből a BKV csak mintegy 8 milliárdot ismer el. A felek a vitát február óta tárgyalással próbálták rendezni, de nem tudtak megállapodni a végső dátumként megjelölt november 9-ig sem.

Ezért a BKV berekesztette a tárgyalást, de az érintett szerződést nem mondta fel. Bíró Endre szerint a fővárosi tömegközlekedési vállalat külső jogászok szakvéleményét is kikérte az ügyben.

Eszerint a vállalkozói követelés benyújtása szerződésmódosítási kísérletként értelmezhető, amely bár meghiúsult, az eredeti, még 2017 szeptemberében kötött megállapodás továbbra is érvényben maradt. Ha a Swietelsky Vasúttechnika a megadott napig sem kezd el dolgozni, azzal megszegi a szerződést, a BKV pedig új közbeszerzést írhat ki a feladatra. Más kérdés, hogy ez a szcenárió további csúszást okozhat a már eleve időzavarral küzdő, 2022 végi átadással tervezett projektben.

A BKV a lapnak úgy nyilatkozott, hogy prioritásként kezeli a 3-as metró határidőre történő felújítását, és ennek megfelelően hozza meg döntéseit.

November 9. óta a felek levélben győzködik egymást a folytatásról. Ám a parttalan alkudozás már nemcsak a 3-as metró alagútjának felújítását érinti, hanem azzal is fenyeget, hogy ellehetetlenül a Swietelsky Építő munkavégzése is, vagyis az állomások felújítása is bajba kerülhet. Bíró Endre megerősítette, hogy mivel az alagúti és az állomási kivitelezés egymásra épül, az alagúti munka elakadása valóban akadályozza a Swietelsky Építőt.

„Pillanatnyilag nincs ilyen helyzet, de a kockázat később felmerül” – mondta. Megkeresésünkre a Swietelsky Építő későbbre ígért választ. Ugyanakkor a Swietelsky Vasúttechnika részéről Horváth Róbert ügyvezető arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a BKV előírta: előzetes jóváhagyása nélkül harmadik személlyel semmilyen információt nem közölhetnek.

„Több alkalommal is írásban kértük, de nem engedélyezték a sajtóban való nyilatkozattételt. A döntést a BKV nem indokolta.”