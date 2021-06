Nőtt a magyar termékek népszerűsége a járvány idején

A magyar termékek megerősödve kerültek ki a válságból, nőtt a népszerűségük a járvány idején a Magyar Termék Nonprofit Kft. felmérése szerint – közölte a szervezet keddi online sajtótájékoztatóján Benedek Eszter ügyvezető.

Az ismertetett adatok szerint

a megkérdezettek 32,2 százaléka több magyar terméket vásárolt a járvány alatt, mint korábban.

Korcsoport szerinti bontásban legmagasabb arányt, 43,8 százalékot a 18-29 évesek körében mérték. Azonos tulajdonság és ár esetén a válaszadók 80,6 százaléka részesíti előnyben a magyar terméket a külföldivel szemben.

A vásárlók 36,6 százaléka 10 százalékkal többet is fizet egy termékért, ha az Magyarországon készült, és 44 százalékra nő az arányuk, ha védjegy is igazolja a belföldi származást.

Benedek Eszter a válság miatt fontosnak nevezte, hogy a magyar termékek egyre népszerűbbek, és üdvözölte azt is, hogy a fiatal felnőttek különösen nyitottak a belföldi termékek iránt. A visszajelzésekből az is kiderül, hogy a vásárlók negyede nem tudja megkülönböztetni a magyar árut a külfölditől, de – mint mondta – a csomagoláson feltüntetett védjegy ezen sokat segít. A megkérdezettek 84,2 százaléka említette az eredetmeghatározás segítőjeként a védjegyeket, amelyek közül a felmérés szerint a Magyar Termék védjegyrendszer a legismertebb – tette hozzá.

Az ügyvezető a felméréshez hozzáfűzte, hogy

a magyar termékek népszerűsége nem csökkent azután sem, hogy a válság nehezéből az ország kilábalt.

Az augusztusra meghirdetett magyar termékek hónapja című kezdeményezésük iránt már most több áruházlánc érdeklődik, és a Magyar Termék Nonprofit Kft. arra is számít, hogy a Magyar Termék védjegyhasználók száma idén meghaladhatja a kétszázat. Csatlakozni nemcsak élelmiszergyártók tudnak, de a védjegyet használók nagy része úgynevezett gyorsan forgó piaci termékeket állít elő, többnyire élelmiszereket – jegyezte meg Benedek Eszter.

A rendezvényen több magyar gyártó képviselője is beszámolt a tapasztalatairól. Pavlova Olga, a Detki Keksz Kft. alapító-tulajdonosa úgy véli, hogy a kereskedelmi láncok az utóbbi néhány évben érezhetően nyitottabbak a belföldön készült termékek iránt, amit a vásárlók tapasztalatai is megerősíthetnek. Rédey Soma, a Vilhemp Kft. alapítója úgy véli, hogy a vevők nemcsak a belföldi áruért hajlandók többet fizetni, hanem a környezetbarát termékekért is. A fenntarthatóságnak ára van, ezért fontos, hogy a többletköltséget a fogyasztókat is elfogadják – tette hozzá. A vásárlói tudatosság a Multi-Cikória Kft. kereskedelmi vezetője szerint is sokat fejlődött. Horváthné Németh Szabina szerint

a vevők döntését a termék eredete, a termelés módja mellett az áru élettani hatásai is egyre inkább befolyásolják, így ezeket a szempontokat a gyártók sem hagyhatják figyelmen kívül.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. reprezentatív fogyasztói felmérése év elején készült online megkérdezéssel – olvasható a sajtótájékoztatóról kiadott közleményben.

Borítókép: illusztráció