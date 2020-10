Papírtasakgyártó üzemet adtak át Mezőkövesden

Díszpapírtasakokat gyártó üzemet adott át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkövesden a Kézmű-Erfo-Főkefe cégcsoport, a beruházás mintegy 80 millió forintba került, az üzem 95 embert foglalkoztat, köztük 93 megváltozott munkaképességűt.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára az avatáson azt mondta: a kormány 2010-től arra törekszik, hogy az emberek megélhetésének középpontjában a munka legyen, olyan legyen a társadalom és a gazdaság, hogy mindenki munkából tudja eltartani magát.

Hangsúlyozta:

az állam továbbra is támogatja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a koronavírus járvány idején is.

Az idén 45,6 milliárd forint értékben írtak ki pályázatot akkreditált munkáltatók számára, a támogatás forrása az elmúlt hét évben több mint 10 milliárd forinttal nőtt – emlékeztetett.

Úgy fogalmazott: a cél az, hogy

„segély helyett munka legyen”, a mostani járvány idején is a munka köré kell szervezni a megélhetést.

Szólt arról is, hogy Magyarországon több mint 4,5 millióan dolgoznak a gazdaságban, közülük 155 ezren megváltozott munkaképességűek, az ő akaratuk azonban nem változott meg, magukat is, családjukat is bérből, jövedelemből szeretnék eltartani.

Az államtitkár elmondta:

a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája ma 44 százalékos, ez 2010-ben mindössze 18 százalék volt, „ettől függetlenül van még előttünk munka”.

Csizi Péter, a cégcsoport ügyvezető igazgatója az avatáson arról szólt, hogy a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 2007-től van jelen Mezőkövesden. A Társaság a KÉZMŰ- és az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együtt több mint 9500 embernek biztosít munkát országszerte 140 telephelyen.

A mezőkövesdi üzemben dolgozók számát az év végéig százhúszra kívánják növelni.

A gyárban dísztasakokat és díszdobozokat készítenek a világ legjelentősebb márkái számára, míg kisebb részben irodai papírárukat – irodai gyorsfűzőket – gyártanak.