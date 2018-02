Robotok enyhíthetik a munkaerőhiányt

Szakértők szerint már 5 éven belül komoly fejlődés várható a digitalizáció területén, a „robotkollégák” megjelenésére azonban egyenlőre még várni kell.

Az automatizációban, a digitalizációban és a robotizáció­ban látványos fordulat következhet be öt éven belül, főként a nagyvállalatoknál – nyilatkozta a Világgazdaságnak Szűts Ildikó, az Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) elnöke. Szűts szerint a leglátványosabb fejlődés az autógyártás és a logisztika területén várható, a General Electric magyarországi központjában például már most is 18 robot segíti a munkát.

A szakértő szerint bár a digitalizáció kétségkívül tőkeigényes, ám ezzel együtt nemcsak modern technológiát jelent, hanem a munkaerőhiányból fakadó problémákat is orvosolja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A digitális átalakulás a kis- és középvállalkozásokat (kkv) csak mostanában kezdi elérni, a következő öt évben azonban várhatóan nagyobb figyelmet fordítanak majd az ilyen jellegű fejlesztésekre is, amelyet az uniós források is segíthetnek majd – idézi a lap a Budapest Bank 400 cégvezetőt megkérdező kutatását.

Arra azonban még hosszabb távon is kevesen számítanak, hogy az emberi munkaerőt a digitális megoldás helyettesíthetik majd, viszonylag kevés ugyanis az olyan cég, amelyik jelentős összegeket áldozott volna erre a célra.

Ez azonban a jövőben megváltozhat, a következő öt évben ugyanis a cégek 40 százaléka lényegesen többet szándékozik digitalizációra fordítani, sőt, egy részük teljes cégátalakítást tervez a digitális paradigmaváltás jegyében.

Egyébként a leginkább digitalizált területek a pénzügy, az ügyfélkezelés, az értékesítés és a beszállítói kapcsolatok, a legkevésbé a marketing és a HR-funkciók használnak üzleti alkalmazásokat.

És bár a kkv-vezetők több mint fele szerint az automatizációs megoldások az emberi munkaerőnél olcsóbbak, a saját cégüknél végrehajtott digitális fejlesztések miatt csak néhányuk rúgna ki munkatársakat.

Borítóképünkön egy robotkart néznek érdeklődők egy budapesti kiállításon.

MTI Fotó: Balogh Zoltán