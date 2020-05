Szijjártó Péter: a járvány után új gazdasági verseny indul, amibe most kell benevezni

Az Exim Bankról szóló törvényjavaslat célja, hogy Közép-Európa leggyorsabb és leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszerét hozza létre Magyarországon hosszú távon is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az Országgyűlésben.

A miniszter úgy értékelt: a világjárvány nemcsak egészségügyi hanem gazdasági kérdés is, a járvány után pedig semmi sem lesz ugyanolyan, mint előtte volt. Teljesen új verseny indul, új szabályokkal, új szereplőkkel, új pályákon, új játékvezető sípszavára és ebbe az új versenybe kell most benevezni – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy

ebben a helyzetben nem lehet más a cél, minthogy továbbra is Magyarországé legyen Közép-Európa legvonzóbb beruházási környezete, és a leggyorsabb és leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszer.

Úgy vélte: Magyarország jó alapokkal nevezhet be ebbe a versenybe, az elmúlt 10 év gazdasági eredményei feljogosítanak bennünket a jó reményekre, hiszen Magyarország az elmúlt 10 évben sorra döntötte a rekordokat az export, a beruházások és a foglalkoztatás tekintetében is. Felhívta a figyelmet arra: a magyar GDP 86,5 százalékát éri el az export, ami EU-s szinten is éllovas pozícióba helyezi Magyarországot, emellett hazánk része annak a 35 tagú globális elitklubnak is, amelynek tagjai egyenként 100 milliárd euró feletti exportteljesítményt tudnak nyújtani.

Kiemelte: a cél, hogy a világjárvány után a magyar gazdaság még erősebb és még jobb pozícióban legyen, mint a járvány előtt, ehhez pedig arra van szükség, hogy a gazdaság külső dimenzióit megerősítsék, az exportpiacokra termelő vállalatokat pedig újabb külpiaci lehetőségekhez segítsék.

A tárcavezető a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény módosításának vitájában elmondta:

a javaslat célja, hogy tovább csökkentse a magyar vállalkozások adminisztratív terheit, valamint felgyorsítsa az exportőrök finanszírozáshoz jutását, ami főleg most fontos, amikor a világjárvány miatti nehézségek közepette a vállalatok likviditási kihívásokkal szembesülnek.

Ismertetése szerint a javaslattal megnövelik azoknak a kereskedelmi bankoknak a hitelkorlátját, amelyek az Exim Bank hiteleit a vállalkozások számára konkrétan elérhetővé teszik, ezzel újabb vállalatok számára teszik lehetővé a hiteltermékekhez való hozzáférést. Jelenleg ugyanis a nagykockázatra vonatkozó szabályozás miatt számos kereskedelmi bank elérte azt a határt, ameddig hitelt nyújthat – magyarázta.



Emellett – folytatta – a javaslat bővíti az Exim Bank tőkealapokba történő befektetési képességét is azzal, hogy lehetővé teszi számára, hogy – a bel- és külföldi kockázati- és a magántőke alapok mellett – ingatlanalapok alapításához vagy az ahhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan is jegyezhessen befektetési jegyet.

Hangsúlyozta: ezzel az Exim Bank finanszírozni tudná a hazai ingatlanfejlesztéssel foglalkozó társaságokat, így ezen alapok tőkéjéből akár határainkon kívüli területeken is tudnak vásárolni ipari, idegenforgalmi, irodai és egyéb ingatlanokat, illetve ezek fejlesztésében, üzemeltetésében részt tudnak venni. A Magyarországon már sikeres, ingatlanportfoliót kiépítő és üzemeltető magyar társaságok így kiléphetnek a nemzetközi piacra, ami lehetővé teszi számukra a megszerzett piaci tudás, tapasztalat hasznosítását, továbbá az innovatív építőipari és egyéb termékek, szolgáltatások exportját, hiszen ezek beépülnek a fejlesztendő, üzemeltetésre átvett külföldi ingatlanokba – indokolt.

Kifejtette: egy ingatlanalap méretéből adódóan sok elemből álló, jól strukturált ingatlanportfoliót képes felvásárolni, majd üzemeltetni, hasznosítani, ezért megfelelő szakértői felügyelet mellett viszonylag alacsony kockázatú befektetésnek tekinthető.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Exim Bank több új hitel, garancia és a biztosítási terméket vezetett be, hogy a világjárvány utáni időszakban a magyar vállalatok a legelőnyösebb pozícióból rajtolhassanak el. Ide tartozik az a 450 milliárdos hitelkerettel indított program, amelyben az export-értékláncban szerepet vállaló cégek igényelhetnek hitelt hat éves futamidővel lehet, 0,1 és 1,7 közötti kamattal.

Szijjártó Péter kitért arra is: az előterjesztés a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény technikai jellegű módosítását is tartalmazza, amelyre a kormányzati igazgatásról szóló törvény új változatának hatályba lépése miatt van szükség. Hozzátette: a módosítás az 50 éven felüli kormánytisztviselők részére adható három napos pótszabadság lehetőségét vezeti át a külszolgálati törvénybe.