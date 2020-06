Szükségesek voltak a kormány gazdaságpolitikai intézkedései

A magyar költségvetés és a jegybank számos intézkedést hozott, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került kisebb és a nagyobb vállalkozások megőrizhessék a munkahelyeket, vagy újakat teremthessenek.

Szakértők szerint a gazdaságpolitikai beavatkozás szükséges és arányos volt, beavatkozás nélkül pedig nagyságrendekkel nagyobb károk keletkeztek volna – írta meg a Hirado.hu.

Az elmúlt napokban érkeztek meg a cégekhez az első elnyert állami támogatások, de vajon visszatér-e bizalom a pici szereplők között?

A gazdaságpolitikai beavatkozás szükséges és arányos volt

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta, a gazdaságpolitikai beavatkozás szükséges és arányos volt. Hozzátette, ennél nagyobb mértékben nem lett volna szerencsés, hiszen később a támogatásoknak, az egyes elvonásoknak meglesznek a költségei, melyek kiütközhetnek az inflációban, vagy éppen a költségvetésben.

Azt is elmondta,

ha a kormány nem avatkozott volna be, akkor nagyságrendekkel nagyobb károk keletkeztek volna.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a teher megosztása nem megkerülhető. Azt egyetlen család, egyetlen vállalkozás se várja, hogy az állam majd megoldja helyette a problémákat – tette hozzá.

A jelenlegi helyzetben a kormánynak, a munkavállalóknak, a családoknak és a vállalkozásnak együtt kell működniük, hogy minél jobban minimalizálni tudják a károkat.

Arra is kitért, hogy február végén március elején senki sem számított ilyen jellegű gazdasági válságra. Hozzátette, egy ilyen helyzetben pedig arra kell koncentrálni, hogyan, miként lehet megvédeni a gazdaságot.

Hihetetlenül optimisták a gazdasági szereplők

Parragh László szerint hihetetlen optimizmus, vitalitás jellemzi a gazdasági szereplőket, minden szereplő arra vár, hogy újra legyen egy működőképes környezet, hogy újra teljes gőzzel működhessen minden. Emlékeztetett, sajnos azonban vannak olyan strukturális feszültségek, amelyeket ma még nem lehet pontosan bemérni, de a háttérben már valamelyest érzékelni lehet. Ilyen feszültség alakulhat ki az autóiparban, hiszen egyelőre nem lehet tudni mi lesz például az elektronikus autók gyártásának a sorsa.

Az átörökítési folyamatok is nehezítették a vállalkozások életét

Németh László az Ipartestületek Országos Szövetségének(IPOSZ) elnöke a műsorban kitért arra, hogy

nemcsak a koronavírus-járvány érintette a vállalkozásokat, hanem az átörökítési problémák is.

Hozzátette, a szövetségben is van több olyan idősebb vállalkozó, aki nem szeretne számlázógépet vásárolni, így vagy bezárják vállalkozásukat, vagy fiatalabb rokonukra, ismerésükre örökítik át a céget. Emlékeztetett, a számlagép-vásárlásra azért van szükség, mivel július elsejétől kötelező lesz a nyomtatott számlaadás minden vállalkozó számára.

Kitért a mikrovállalkozások helyzetére is. Elmondta, a gazdaságvédelmi támogatásokat valószínűleg azok a mikrovállalkozók vették és veszik igénybe, akik már eddig is éltek a szépkártya adta lehetőségekkel.

A beszélgetés végén pedig kiemelte az Európai Bizottság kihirdetett új, épületek korszerűsítésére kiírt programját. Ennek nyomán az Európai Kisvállalkozói Szövetsége, aminek az IPOSZ is tagja kidolgozott egy tervet, hogy hogyan lehet ezt az uniós programot a koronavírus-járvány utáni gazdasági újraindítási folyamatokba beépíteni. Hozzáfűzte, az IPOSZ a tervezetet el is juttatta a kormányhoz is.

Borítókép: Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke beszédet mond a kamara gazdasági évnyitóján az InterContinental Budapest szállóban 2020. március 10-én