Turul üldözi Dárdai Pál kocsiját (videó)

Látványos reklámfilmmel jelentkezett a 2Rule. A videóban az életre kelt Turul üldözi Dárdai Pált, de a stadionba érkezve kiderül, hogy a közös jövőről lehet szó.

A hétvégén debütált a 2Rule nevű magyar sportruházati márka az első osztályban, hiszen három magyar csapat is az új szerelésben lépett pályára – írja a Pesti Srácok. Most kijött egy reklámfilm is, amelynek a márka reklámarca, Dárdai Pál a főszereplője. A sportsikerekről álmodó Hertha edzőjét felkelve egy életre kelt Turul üldözi, hogy a stadionba érkezve összeálljon a kép.

A 2Rule már most több mint húsz üzleti partnerrel írt alá szerződést. Köztük van a szombathelyi Haladás, a Puskás Akadémia, illetve a Diósgyőr, az NB I-es csapatok már be is mutatták a sportruházatot. A társaság a többi között a vívószövetséggel és a Vasassal is kötött megállapodást, ezeket az egyedileg gyártott termékeket szintén bemutatják majd, ahogy a többiekét is. De nem csupán a futballra szeretnének koncentrálni.

Íme, a reklámfilm: