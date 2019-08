Varga Mihály: a magyar gazdaság növekedett a legjobban az EU-ban

Továbbra is a magyar gazdaság növekedett a legnagyobb mértékben az Európai Unióban valamint a régióban, és nemcsak a lakossági fogyasztás, hanem a mögötte lévő bérnövekedés is magas – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken az M1-en a KSH pénteken közzétett KSH adatokra reagálva.

A második félévi részletes GDP-adatok megerősítették, hogy alapvetően a szolgáltatói szektor teljesítménye segítette a gazdasági növekedést a lakossági fogyasztás és a beruházások mellett.

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint 2010 óta 85 százalékkal nőttek a nettó keresetek, miközben a reálbérek már több mint hat éve emelkednek. Az euróban számolt magyar bruttó bérek növekedtek a leggyorsabban visegrádi országok között 2010 és 2018 között. 2019 második negyedévében a szezonálisan és naptárhatással igazított adatok szerint

a gazdasági növekedés 5,2 százalék volt, ez a tagállamok átlagát négyszeres mértékben meghaladva Magyarországnak az uniós rangsor első helyét is jelenti.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a magyar gazdaság növekedésében kiemelt szerepe van a beruházások bővülésének, és pozitív jelnek mondta, hogy a magán, az állami és az önkormányzati beruházások lendületesen emelkednek. A most kivitelezett beruházások teremtik meg a lehetőségét annak, hogy a következő időszakban a magyar gazdaság teljesítménye változatlanul magas maradjon.

Akkor van értelme a GDP-növekedésnek, ha az átlagember is érzi

A pénzügyminiszter kitért arra, hogy kedvezően alakultak a magyar bérek is, még mindig 10 százalék felett nőttek a keresetek.

Akkor van értelme a gazdasági növekedésnek, ha az átlagember számára is érzékelhető kereset- és bérnövekedést jelent,

ez együtt jár a fogyasztás emelkedésével, a megtakarítások növekedésével – fejtette ki a pénzügyminiszter.

Varga Mihály kifejtette, hogy a bérek tekintetében felzárkózás történik, a magyar lakosság is szeretne úgy élni, fogyasztani, mint a nyugati országokban. Ehhez a gazdaság teljesítményének kellett javulnia. Arra számítanak, hogy idén is legalább 8 százalék körül lehet a bérek, keresetek növekedése.

A belső motorok húzzák a gazdaságot

Kifejtette, az elmúlt évben 8500 milliárd forint beruházás történt Magyarországon, az idén arra számítanak, ezt az összeget meghaladó mértékű lesz a beruházás növekedése. Megjegyezte, az adóváltozások, a fejlesztési kedvezmények, a gazdaságvédelmi akció intézkedései kedvezően alakították a beruházásokat.

Varga Mihály azt is elmondta, hogy Magyarország legfontosabb külső piacainak gazdasági növekedése szerény számokat mutat, a magyar gazdaság növekedését a külső piac kevésbé húzta, a belső motorok teljesítenek jól.

Az év egészét tekintve a várakozásokhoz képest is magasabb lehet a magyar gazdaság növekedése, nem 4,1 százalék, hanem mintegy 4,3-4,4 százalék még akkor is, ha az év második felében lassulás következik be – mondta Varga Mihály.