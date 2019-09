A bélapátfalvi ipari parkba költözik át a fémtechnikai cég

Kinőtte jelenlegi helyét a Tometh Kft., ezért döntöttek úgy, hogy a fejlesztés előtt álló ipari parkba teszik át székhelyüket.

Az elmúlt években kinőtte telephelyét a fémszerkezeteket, célgépeket gyártó Tometh Kft., ezért a cég vezetése úgy döntött, nagyobb helyre, az ipari parkba költöznek. Tóth Péter ügyvezető-tulajdonos felidézte: a társaság húsz év alatt két-három tagú kis vállalkozásból 70 embert foglalkoztató munkáltatóvá fejlődött, és az eredeti telephely mára már kevés, hogy a vállalkozás összes technológiai területe fejlődni tudjon.

Figyelemmel a gyártás követelményeire, az ipari parkba költöznek és a XXI. század igényeinek megfelelő gyártócsarnokot építenek 880 millió forintos beruházás keretében.

– Megvettünk egy 42 ezer négyzetméteres területet, amelyen két épület is található. Az egykori targoncagarázsban hegesztett szerkezeteket állítunk elő. A volt csomagolóüzem helyére ötezer négyzetméteres új csarnok épül, itt kap helyet a többi gyártási folyamat – közölte Tóth Péter. Elmondta, a Tometh Kft. a vevői igényekre szabott célgépeket készít, például az autóipar számára, már a robotizált technológia jegyében.

Az ügyvezető-tulajdonos kifejtette, a terület feltárása már megtörtént, a talált veszélyes anyagot, azbesztet szakszerűen eltávolították, majd hozzákezdtek a bontási munkákhoz és a tervezéshez. Az időjárás miatt megviseltté vált csomagolóüzemet szerették volna megmenteni, így annak meglévő vasbeton szerkezetű tartóoszlopait felhasználva láttak hozzá az új csarnok építéséhez. Az új telephelyen 5300 négyzetméteres gyártócsarnok készül, lesznek további gyártócsarnokok, szerelde, automatizált raktárak, a többszintes épületben kapnak helyet az irodák, az öltözők és más szociális helyiségek is. Az építkezéssel jövő nyárra szeretnének végezni.

Tóth Péter elmondta, a megfelelő munkaerő megtalálása nehéz, s a világpiac is a hatékonyság növelését várja el a vállalkozásoktól. Ehhez pedig alkalmazkodniuk kell. Bővíteni kell a vezetői és a szakmai ismereteket is. Tesznek is lépéseket ennek érdekében, az oktatás szervezésében van fantázia, akár összefogva, az önkormányzatot is bevonva.

A bélapátfalvi ipari park fejlesztés előtt áll, a vonalas infrastruktúrát alakítják át, az egyes cégek telekhatáraiig korszerűsítik a víz-, a szennyvíz-, a gázvezeték-hálózatot, felújítják az ipari park útjait és a közvilágítást is fejlesztik. Ezenkívül korszerűsíteni szeretnék a tűzivíz-rendszert. A tervek szerint az irodaházat is fölújítanák, energetikailag korszerűsítenék, s akadálymentesítenék is az épületet. A legutóbbi közbeszerzésre a feladott hirdetmény szerint nem érkezett be megfelelő ajánlat, a közművek és az utak építésére több érdeklődő volt, ám a beadott árajánlatok túllépték a tervezett költségeket, de hamarosan újabb közbeszerzést írnak ki. Az önkormányzatok tulajdonában álló Bélkő Nonprofit Kft. 400 millió forintos uniós forrásból tervezi korszerűsíteni az ipari parkot.